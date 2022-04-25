https://arabic.sputniknews.com/20220425/اليابان-تنتقد-أوكرانيا-لتصوير-فيديو-يقارن-الإمبراطور-الياباني-شوا-بهتلر-1061571884.html
اليابان تنتقد أوكرانيا لتصوير فيديو يقارن الإمبراطور الياباني شوا بهتلر
اليابان تنتقد أوكرانيا لتصوير فيديو يقارن الإمبراطور الياباني شوا بهتلر
وجهت اليابان انتقادات للحكومة الأوكرانية بعد نشر الثانية مقطعا مصورا وضعت فيه الإمبراطور الياباني في الخانة نفسها مع هتلر وموسيليني. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:27+0000
2022-04-25T07:27+0000
2022-04-25T07:27+0000
العالم
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وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا إلى حكومة أوكرانيا لنشرها مقطع فيديو وضع فيه الإمبراطور الياباني هيروهيتو في الخط نفسه مع الديكتاتوريين الفاشيين أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.وأضاف أنه بناء على طلب اليابان، حذفت السلطات الأوكرانية الفيديو وأصدرت اعتذارا.وحكم الإمبراطور هيروهيتو، المعروف أيضا باسم شوا، في اليابان من عام 1926 إلى عام 1989 وعمل كقائد للقوات المسلحة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت اليابان تنتمي إلى دول المحور وكانت من الدول الموقعة على الميثاق الثلاثي، مما شكل الأساس لـ التحالف العسكري بقيادة ألمانيا. وكان حكم شوا يمثل بعض أكثر الفترات مأساوية في تاريخ اليابان، بما في ذلك القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي، وكذلك الهيمنة الاقتصادية لليابان بعد الحرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تنتقد أوكرانيا لتصوير فيديو يقارن الإمبراطور الياباني شوا بهتلر
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وجهت اليابان انتقادات للحكومة الأوكرانية بعد نشر الثانية مقطعا مصورا وضعت فيه الإمبراطور الياباني في الخانة نفسها مع هتلر وموسيليني.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا إلى حكومة أوكرانيا لنشرها مقطع فيديو وضع فيه الإمبراطور الياباني هيروهيتو في الخط نفسه مع الديكتاتوريين الفاشيين أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.
وقال إيزوزاكي في إفادة صحفية: "إن وضع الإمبراطور شوا في الخط نفسه مع هتلر وموسوليني أمر غير دقيق ومثير للأسى. من خلال السفارة الأوكرانية في اليابان قدمنا بيانًا يطالبون فيه بإزالة المواد".
وأضاف أنه بناء على طلب اليابان، حذفت السلطات الأوكرانية الفيديو وأصدرت اعتذارا.
وحكم الإمبراطور هيروهيتو، المعروف أيضا باسم شوا، في اليابان من عام 1926 إلى عام 1989 وعمل كقائد للقوات المسلحة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت اليابان تنتمي إلى دول المحور وكانت من الدول الموقعة على الميثاق الثلاثي، مما شكل الأساس لـ التحالف العسكري بقيادة ألمانيا. وكان حكم شوا يمثل بعض أكثر الفترات مأساوية في تاريخ اليابان، بما في ذلك القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي، وكذلك الهيمنة الاقتصادية لليابان بعد الحرب.