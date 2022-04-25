https://arabic.sputniknews.com/20220425/اليونيفيل-تدعو-الجانبين-اللبناني-والإسرائيلي-إلى-الهدوء-وضبط-النفس-1061569570.html
اليونيفيل تدعو الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى الهدوء وضبط النفس
اليونيفيل تدعو الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى الهدوء وضبط النفس
دعا أرولدو لاثارو، رئيس بعثة رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الاثنين، إسرائيل ولبنان، إلى الهدوء وضبط النفس، بعد قصف متبادل بين... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T03:25+0000
2022-04-25T03:25+0000
2022-04-25T03:25+0000
تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل
اليونيفيل
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القاهرة - سبوتنيك وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن "صاروخا أُطلق من لبنان تجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف".هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ أغسطس/آب 2021، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنذاك أن عناصر حزب الله أطلقوا 19 قذيفة من منطقة شمال شبعا باتجاه إسرائيل سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود، كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشن غارات على جنوب لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل الممتدة على مسافة نحو 120 كيلومترا بين الفترة والأخرى حالات من التوتر وتبادل الاستنفارات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مما يستدعي تدخل اليونيفيل للجم الوضع وإعادة الهدوء.ويأتي الحادث وسط توتر تشهده الأراضي الإسرائيلية في أعقاب اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة.وخاضت إسرائيل وحزب الله اللبناني حربا في عام 2006 جرت معظمها داخل الأراضي اللبنانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-داخل-الأراضي-اللبنانية-1061568866.html
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تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل, اليونيفيل
اليونيفيل تدعو الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى الهدوء وضبط النفس
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دعا أرولدو لاثارو، رئيس بعثة رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الاثنين، إسرائيل ولبنان، إلى الهدوء وضبط النفس، بعد قصف متبادل بين الجانبين في وقت سابق ليل الأحد/الاثنين.
القاهرة - سبوتنيك وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن "صاروخا أُطلق من لبنان تجاه إسرائيل
في وقت مبكر من صباح اليوم، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف".
وأضاف البيان، "يدعو رئيس بعثة اليونيفيل، أرولادو لاثارو، إلى الهدوء وضبط النفس في ظل هذا الوضع المتقلب القائم".
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ أغسطس/آب 2021، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنذاك أن عناصر حزب الله أطلقوا 19 قذيفة من منطقة شمال شبعا باتجاه إسرائيل سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود، كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشن غارات على جنوب لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل الممتدة على مسافة نحو 120 كيلومترا بين الفترة والأخرى حالات من التوتر وتبادل الاستنفارات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مما يستدعي تدخل اليونيفيل للجم الوضع وإعادة الهدوء.
ويأتي الحادث وسط توتر تشهده الأراضي الإسرائيلية في أعقاب اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة.
وخاضت إسرائيل وحزب الله اللبناني حربا في عام 2006 جرت معظمها داخل الأراضي اللبنانية.