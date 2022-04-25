https://arabic.sputniknews.com/20220425/انطلاق-الكرنفال-البرازيلي-الذي-طال-انتظاره-1061581828.html

انطلاق الكرنفال البرازيلي الذي طال انتظاره

انطلاق الكرنفال البرازيلي الذي طال انتظاره

في البرازيل، أخيراً، تم افتتاح الكرنفال الأسطوري أمام الجمهور. تشاهدون مظاهره في ألبوم "سبوتنيك". 25.04.2022, سبوتنيك عربي

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يذكر أنه في عام 2021، تم إلغاء هذا الحدث الرائع والمبهج بسبب جائحة كورونا.وكان منظمو الكرنفال يخشون عدم إطلاقه هذا العام بسبب متحور أوميكرون. ولم يتم إلغاؤه هذا العام، لكن تم تأجيل مهرجان الكرنفال، فأقيم في أبريل/ نيسان بدلاً من فبراير/ شباط.

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