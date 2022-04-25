انطلاق الكرنفال البرازيلي الذي طال انتظاره
راقصة من مدرسة فاي-فاي سامبا تؤدي رقصات خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.
راقصة من مدرسة فاي-فاي سامبا تؤدي رقصات خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.
احتفالات بمناسبة كرنفال البرازيل الضخم في ساو باولو، البرازيل 23 أبريل 2022
احتفالات بمناسبة كرنفال البرازيل الضخم في ساو باولو، البرازيل 23 أبريل 2022
راقصون من مدرسة Gavioes da Fiel samba يؤدون عرضًا خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 24 أبريل 2022.
راقصون من مدرسة Gavioes da Fiel samba يؤدون عرضًا خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 24 أبريل 2022.
راقصون من مدرسة كولورادو دو براس سامبا يؤدون خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.
راقصون من مدرسة كولورادو دو براس سامبا يؤدون خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.
أعضاء من مدرسة سالغويرو سامبا يقدمون عرضًا خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 22 أبريل 2022.
أعضاء من مدرسة سالغويرو سامبا يقدمون عرضًا خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 22 أبريل 2022.
تقدم Samba Queen Sabrina Sato من مدرسة فيلا إزابيل ساما عرضًا خلال الليلة الثانية من موكب كرنفال ريو في ريو دي جانيرو في 24 أبريل 2022.
تقدم Samba Queen Sabrina Sato من مدرسة فيلا إزابيل ساما عرضًا خلال الليلة الثانية من موكب كرنفال ريو في ريو دي جانيرو في 24 أبريل 2022.
فنان من عروض مدرسة أونيدوس دا تيجوكا سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.
فنان من عروض مدرسة أونيدوس دا تيجوكا سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.
فنان من عروض مدرسة فيرادورو سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل ، 23 أبريل 2022.
فنان من عروض مدرسة فيرادورو سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل ، 23 أبريل 2022.
فنانون من موكب مدرسة بورتيلا سامبا على عوامة خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.
فنانون من موكب مدرسة بورتيلا سامبا على عوامة خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.
إحدى أعضاء مدرسة إمبيراتريز ليوبولدينيز سامبا تصلي قبل الأداء خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 22 أبريل 2022.
إحدى أعضاء مدرسة إمبيراتريز ليوبولدينيز سامبا تصلي قبل الأداء خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 22 أبريل 2022.