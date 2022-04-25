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https://arabic.sputniknews.com/20220425/انطلاق-الكرنفال-البرازيلي-الذي-طال-انتظاره-1061581828.html
انطلاق الكرنفال البرازيلي الذي طال انتظاره
انطلاق الكرنفال البرازيلي الذي طال انتظاره
في البرازيل، أخيراً، تم افتتاح الكرنفال الأسطوري أمام الجمهور. تشاهدون مظاهره في ألبوم "سبوتنيك". 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:01+0000
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يذكر أنه في عام 2021، تم إلغاء هذا الحدث الرائع والمبهج بسبب جائحة كورونا.وكان منظمو الكرنفال يخشون عدم إطلاقه هذا العام بسبب متحور أوميكرون. ولم يتم إلغاؤه هذا العام، لكن تم تأجيل مهرجان الكرنفال، فأقيم في أبريل/ نيسان بدلاً من فبراير/ شباط.
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фото, صور, وسائط متعددة

انطلاق الكرنفال البرازيلي الذي طال انتظاره

14:01 GMT 25.04.2022
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في البرازيل، أخيراً، تم افتتاح الكرنفال الأسطوري أمام الجمهور. تشاهدون مظاهره في ألبوم "سبوتنيك".
© AP Photo / Andre Penner

راقصة من مدرسة فاي-فاي سامبا تؤدي رقصات خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.

راقصة من مدرسة فاي-فاي سامبا تؤدي رقصات خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Andre Penner

راقصة من مدرسة فاي-فاي سامبا تؤدي رقصات خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.

© AP Photo / Bruna Prado

احتفالات بمناسبة كرنفال البرازيل الضخم في ساو باولو، البرازيل 23 أبريل 2022

احتفالات بمناسبة كرنفال البرازيل الضخم في ساو باولو، البرازيل 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Bruna Prado

احتفالات بمناسبة كرنفال البرازيل الضخم في ساو باولو، البرازيل 23 أبريل 2022

© AP Photo / Andre Penner

راقصون من مدرسة Gavioes da Fiel samba يؤدون عرضًا خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 24 أبريل 2022.

راقصون من مدرسة Gavioes da Fiel samba يؤدون عرضًا خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 24 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Andre Penner

راقصون من مدرسة Gavioes da Fiel samba يؤدون عرضًا خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 24 أبريل 2022.

© AP Photo / Andre Penner

راقصون من مدرسة كولورادو دو براس سامبا يؤدون خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.

راقصون من مدرسة كولورادو دو براس سامبا يؤدون خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Andre Penner

راقصون من مدرسة كولورادو دو براس سامبا يؤدون خلال عرض كرنفال في ساو باولو، البرازيل، 23 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Mauro PIMENTEL

أعضاء من مدرسة سالغويرو سامبا يقدمون عرضًا خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 22 أبريل 2022.

أعضاء من مدرسة سالغويرو سامبا يقدمون عرضًا خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 22 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2022 / Mauro PIMENTEL

أعضاء من مدرسة سالغويرو سامبا يقدمون عرضًا خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 22 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Mauro Pimentel

تقدم Samba Queen Sabrina Sato من مدرسة فيلا إزابيل ساما عرضًا خلال الليلة الثانية من موكب كرنفال ريو في ريو دي جانيرو في 24 أبريل 2022.

تقدم Samba Queen Sabrina Sato من مدرسة فيلا إزابيل ساما عرضًا خلال الليلة الثانية من موكب كرنفال ريو في ريو دي جانيرو في 24 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Mauro Pimentel

تقدم Samba Queen Sabrina Sato من مدرسة فيلا إزابيل ساما عرضًا خلال الليلة الثانية من موكب كرنفال ريو في ريو دي جانيرو في 24 أبريل 2022.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

فنان من عروض مدرسة أونيدوس دا تيجوكا سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.

فنان من عروض مدرسة أونيدوس دا تيجوكا سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Silvia Izquierdo

فنان من عروض مدرسة أونيدوس دا تيجوكا سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.

© AP Photo / Bruna Prado

فنان من عروض مدرسة فيرادورو سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل ، 23 أبريل 2022.

فنان من عروض مدرسة فيرادورو سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل ، 23 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Bruna Prado

فنان من عروض مدرسة فيرادورو سامبا خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل ، 23 أبريل 2022.

© AP Photo / Bruna Prado

فنانون من موكب مدرسة بورتيلا سامبا على عوامة خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.

فنانون من موكب مدرسة بورتيلا سامبا على عوامة خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Bruna Prado

فنانون من موكب مدرسة بورتيلا سامبا على عوامة خلال احتفالات الكرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل، 24 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Carl de Souza

إحدى أعضاء مدرسة إمبيراتريز ليوبولدينيز سامبا تصلي قبل الأداء خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 22 أبريل 2022.

إحدى أعضاء مدرسة إمبيراتريز ليوبولدينيز سامبا تصلي قبل الأداء خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 22 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Carl de Souza

إحدى أعضاء مدرسة إمبيراتريز ليوبولدينيز سامبا تصلي قبل الأداء خلال الليلة الأولى من عروض الكرنفال في ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 22 أبريل 2022.

يذكر أنه في عام 2021، تم إلغاء هذا الحدث الرائع والمبهج بسبب جائحة كورونا.
وكان منظمو الكرنفال يخشون عدم إطلاقه هذا العام بسبب متحور أوميكرون. ولم يتم إلغاؤه هذا العام، لكن تم تأجيل مهرجان الكرنفال، فأقيم في أبريل/ نيسان بدلاً من فبراير/ شباط.
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