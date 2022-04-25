https://arabic.sputniknews.com/20220425/بعد-تحقيقه-مكاسب-غير-مسبوقة-هل-يشهد-الاقتصاد-العراقي-نموا-قياسيا-1061579683.html
بعد تحقيقه مكاسب غير مسبوقة… هل يشهد الاقتصاد العراقي نموا قياسيا
بعد تحقيقه مكاسب غير مسبوقة… هل يشهد الاقتصاد العراقي نموا قياسيا
أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأحد، ارتفاع احتياطي العملة الصعبة للبلاد إلى أكثر من 70 مليار دولار. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:52+0000
2022-04-25T11:52+0000
2022-04-25T11:52+0000
راديو
هموم عراقية
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بعد تحقيقه مكاسب غير مسبوقة… هل يشهد الاقتصاد العراقي نموا قياسيا
بعد تحقيقه مكاسب غير مسبوقة… هل يشهد الاقتصاد العراقي نموا قياسيا
وحقق العراق الشهر الماضي 11 مليار دولار إيرادات من بيع النفط، الذي تسجل أسعاره زيادات هي الأعلى منذ 14 عاما.كيف ستنعكس هذه الزيادة على اقتصاد العراق؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور صفوان قصي:وأضاف قصي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
بعد تحقيقه مكاسب غير مسبوقة… هل يشهد الاقتصاد العراقي نموا قياسيا
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أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأحد، ارتفاع احتياطي العملة الصعبة للبلاد إلى أكثر من 70 مليار دولار.
وحقق العراق الشهر الماضي 11 مليار دولار إيرادات من بيع النفط، الذي تسجل أسعاره زيادات هي الأعلى منذ 14 عاما.
كيف ستنعكس هذه الزيادة على اقتصاد العراق؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور صفوان قصي:
"إن وجود احتياطيات نقدية في البنك المركزي العراقي سوف يسمح بتقليل آثار ارتفاع الأسعار العالمية على السوق العراقية، لكن للأسف لا يمتلك العراق صناديق سيادية تمكنه من مواجهة تغيرات أسعار النفط مستقبلاً، ومع ذلك فإن وجود مبلغ الـ 70 مليار دولار سيساهم في إمداد العراق بالعملة الصعبة في حال تعذر الحصول عليها، وسيساهم في خفض معدل البطالة الذي يشكل نسبة 30% عبر خلق فرص العمل، وكذلك خفض نسبة الفقر المرتفعة في البلاد، والتي سترتفع أكثر إذا لم يتم الاستفادة من هذه الوفرة المالية بالطريقة الأمثل، وما يلاحظ أن العراق ما يزال يعتمد على الدولار فقط كعملة صعبة، وهي مجازفة عالية ينبغي معها تنويع العملات، في ظل توجه روسي نحو التقليل من التعامل بالدولار الأمريكي".
"العراق الأول عربياً في قياس معدلات النمو، بسبب ارتفاع أسعار النفط وقيام الحكومة العراقية بتخفيض الإنفاق التشغيلي وتخفيض سعر صرف عملته الوطنية بنسبة 23%، لكن ما يزال الاقتصاد العراقي يعاني من مسألة الاعتماد على النفط بعيدا عن التنويع الاقتصادي، ونأمل في أن يستفيد العراق من موقعه الجغرافي ويقوم بربط آسيا بدول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا، وكذلك استثمار الغاز، وأن يتمكن العراق من استثمار هذه الأموال من أجل تقليل الاعتماد على النفط، أما إذا بقي وضع العراق الاقتصادي في تذبذب بسبب التأثير السياسي، فإن الاقتصاد العراقي سيتلكأ في التحول إلى اقتصاد منتج".
التفاصيل في الملف الصوتي...