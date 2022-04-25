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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/بعد-فقدان-الأمل-في-القتال-واشنطن-تريد-دعم-كييف-على-طاولة-المفاوضات-1061574661.html
بعد فقدان الأمل في القتال... واشنطن تريد دعم كييف على طاولة المفاوضات
بعد فقدان الأمل في القتال... واشنطن تريد دعم كييف على طاولة المفاوضات
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تريد بذل ما بوسعها لمساعدة السلطة الأوكرانية على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المفاوضات مع روسيا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T09:16+0000
2022-04-25T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وتظل الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وترعى السلطة الجديدة في أوكرانيا منذ أن تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف والذي أيدته واشنطن في عام 2014. وما لبثت السلطة الأوكرانية الجديدة أن بدأت حربا على منطقة دونباس لـ"تأديب" سكانها الذين رفضوا الرضوخ للسلطة الجديدة المعادية للروس المقيمين في أوكرانيا وروسيا. ولم تتمكن السلطة الأوكرانية وقتذاك من استعادة السيطرة على المنطقة، ولكن قواتها استمرت وتستمر في قصف مدن المنطقة التي أصبحت تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وبالتزامن مع عمليات القصف أعدت كييف عدتها لشن هجوم جديد للقضاء على الجمهوريتين الشعبيتين في دونباس. إلا أن روسيا هبت لمساعدتهما على الذود عن حياضهما واستعادة السيطرة على الأراضي التي احتلتها قوات كييف في الفترة 2014 – 2015.وخلقت العملية الروسية حالة من الارتباك والإحباط في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية حتى أنها اضطرت إلى بدء المفاوضات مع روسيا.وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن رعاة كييف فقدوا الأمل في تحقيق الانتصار على روسيا في ميدان المعركة حين أبلغ الصحفيين، اليوم الاثنين، أنهم يريدون بذل ما بوسعهم لمساعدة الأوكرانيين على إنهاء هذا النزاع وفقا لأفضل شروط من الممكن تحقيقها على طاولة المفاوضات.وتواصل القوات الروسية وقوات الجمهوريتين الشعبيتين جهود تحييد القوات الأوكرانية التي حشدتها كييف في دونباس.ولا تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما بدأت العملية الخاصة الهادفة إلى إفقاد القوات التابعة لكييف القدرة على مهاجمة التجمعات السكانية في جمهوريتي دونباس الشعبيتين، دونيتسك ولوغانسك.
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العالم, روسيا

بعد فقدان الأمل في القتال... واشنطن تريد دعم كييف على طاولة المفاوضات

09:16 GMT 25.04.2022
© БелТА / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات الأوكرانية الروسية
المفاوضات الأوكرانية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© БелТА
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صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تريد بذل ما بوسعها لمساعدة السلطة الأوكرانية على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المفاوضات مع روسيا.
وتظل الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وترعى السلطة الجديدة في أوكرانيا منذ أن تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف والذي أيدته واشنطن في عام 2014. وما لبثت السلطة الأوكرانية الجديدة أن بدأت حربا على منطقة دونباس لـ"تأديب" سكانها الذين رفضوا الرضوخ للسلطة الجديدة المعادية للروس المقيمين في أوكرانيا وروسيا. ولم تتمكن السلطة الأوكرانية وقتذاك من استعادة السيطرة على المنطقة، ولكن قواتها استمرت وتستمر في قصف مدن المنطقة التي أصبحت تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وبالتزامن مع عمليات القصف أعدت كييف عدتها لشن هجوم جديد للقضاء على الجمهوريتين الشعبيتين في دونباس. إلا أن روسيا هبت لمساعدتهما على الذود عن حياضهما واستعادة السيطرة على الأراضي التي احتلتها قوات كييف في الفترة 2014 – 2015.
وخلقت العملية الروسية حالة من الارتباك والإحباط في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية حتى أنها اضطرت إلى بدء المفاوضات مع روسيا.
وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن رعاة كييف فقدوا الأمل في تحقيق الانتصار على روسيا في ميدان المعركة حين أبلغ الصحفيين، اليوم الاثنين، أنهم يريدون بذل ما بوسعهم لمساعدة الأوكرانيين على إنهاء هذا النزاع وفقا لأفضل شروط من الممكن تحقيقها على طاولة المفاوضات.
وتواصل القوات الروسية وقوات الجمهوريتين الشعبيتين جهود تحييد القوات الأوكرانية التي حشدتها كييف في دونباس.
ولا تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما بدأت العملية الخاصة الهادفة إلى إفقاد القوات التابعة لكييف القدرة على مهاجمة التجمعات السكانية في جمهوريتي دونباس الشعبيتين، دونيتسك ولوغانسك.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:30 GMT
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