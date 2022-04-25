https://arabic.sputniknews.com/20220425/بوتين-لقد-انتقل-الغرب-إلى-محاولة-قتل-الصحفيين-الروس-1061578082.html
بوتين: لقد انتقل الغرب إلى محاولة قتل الصحفيين الروس
بوتين: لقد انتقل الغرب إلى محاولة قتل الصحفيين الروس
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مع استمرار فشله الإعلامي في روسيا، لجأ الغرب إلى محاولات قتل الصحفيين الروس. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:20+0000
2022-04-25T11:20+0000
2022-04-25T11:20+0000
روسيا
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وأضاف بوتين خلال اجتماع لمجلس إدارة مكتب المدعي العام، قائلا: "لأنهم فشلوا في الحملة الإعلامية وخداع مواطنيهم، باستخدام مواقعهم الاحتكارية في فضاء المعلومات في بلدانهم وفي بعض البلدان الأخرى، لكنهم فشلوا هنا، على أراضي روسيا، لينتقلوا إلى الإرهاب للتحضير لقتل صحفيينا".وأشار بوتين إلى أن "مجتمعنا يظهر نضجا وتضامنا ويدعم قواتنا المسلحة ويدعم جهودنا الرامية إلى ضمان أمن روسيا نفسها دون قيد أو شرط ودعم المواطنين الذين يعيشون في دونباس".واعتبر يوتين أن "خطة الغرب الأولى تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكن لن يتمكنوا من ذلك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: لقد انتقل الغرب إلى محاولة قتل الصحفيين الروس
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مع استمرار فشله الإعلامي في روسيا، لجأ الغرب إلى محاولات قتل الصحفيين الروس.
وأضاف بوتين خلال اجتماع لمجلس إدارة
مكتب المدعي العام، قائلا: "لأنهم فشلوا في الحملة الإعلامية وخداع مواطنيهم، باستخدام مواقعهم الاحتكارية في فضاء المعلومات في بلدانهم وفي بعض البلدان الأخرى، لكنهم فشلوا هنا، على أراضي روسيا، لينتقلوا إلى الإرهاب للتحضير لقتل صحفيينا".
وأشار بوتين إلى أن "مجتمعنا يظهر نضجا وتضامنا ويدعم قواتنا المسلحة ويدعم جهودنا الرامية إلى ضمان أمن روسيا نفسها دون قيد أو شرط ودعم المواطنين الذين يعيشون في دونباس".
واعتبر يوتين أن "خطة الغرب الأولى تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكن لن يتمكنوا من ذلك".