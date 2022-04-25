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https://arabic.sputniknews.com/20220425/بوتين-لقد-انتقل-الغرب-إلى-محاولة-قتل-الصحفيين-الروس-1061578082.html
بوتين: لقد انتقل الغرب إلى محاولة قتل الصحفيين الروس
بوتين: لقد انتقل الغرب إلى محاولة قتل الصحفيين الروس
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مع استمرار فشله الإعلامي في روسيا، لجأ الغرب إلى محاولات قتل الصحفيين الروس. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأضاف بوتين خلال اجتماع لمجلس إدارة مكتب المدعي العام، قائلا: "لأنهم فشلوا في الحملة الإعلامية وخداع مواطنيهم، باستخدام مواقعهم الاحتكارية في فضاء المعلومات في بلدانهم وفي بعض البلدان الأخرى، لكنهم فشلوا هنا، على أراضي روسيا، لينتقلوا إلى الإرهاب للتحضير لقتل صحفيينا".وأشار بوتين إلى أن "مجتمعنا يظهر نضجا وتضامنا ويدعم قواتنا المسلحة ويدعم جهودنا الرامية إلى ضمان أمن روسيا نفسها دون قيد أو شرط ودعم المواطنين الذين يعيشون في دونباس".واعتبر يوتين أن "خطة الغرب الأولى تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكن لن يتمكنوا من ذلك".
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بوتين: لقد انتقل الغرب إلى محاولة قتل الصحفيين الروس

11:20 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مع استمرار فشله الإعلامي في روسيا، لجأ الغرب إلى محاولات قتل الصحفيين الروس.
وأضاف بوتين خلال اجتماع لمجلس إدارة مكتب المدعي العام، قائلا: "لأنهم فشلوا في الحملة الإعلامية وخداع مواطنيهم، باستخدام مواقعهم الاحتكارية في فضاء المعلومات في بلدانهم وفي بعض البلدان الأخرى، لكنهم فشلوا هنا، على أراضي روسيا، لينتقلوا إلى الإرهاب للتحضير لقتل صحفيينا".
وأشار بوتين إلى أن "مجتمعنا يظهر نضجا وتضامنا ويدعم قواتنا المسلحة ويدعم جهودنا الرامية إلى ضمان أمن روسيا نفسها دون قيد أو شرط ودعم المواطنين الذين يعيشون في دونباس".
واعتبر يوتين أن "خطة الغرب الأولى تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكن لن يتمكنوا من ذلك".
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