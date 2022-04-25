https://arabic.sputniknews.com/20220425/ترامب-الأمير-هاري-مصدر-إحراج-وزواجه-من-ميغان-ماركل-سينتهي-بشكل-سيء-1061607007.html

ترامب: الأمير هاري "مصدر إحراج" وزواجه من ميغان ماركل سينتهي بشكل سيء

ترامب: الأمير هاري "مصدر إحراج" وزواجه من ميغان ماركل سينتهي بشكل سيء

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأمير البريطاني هاري، وزوجته الأمريكية، ميغان ‏ماركل، حتى أنه ذهب إلى حد القول بأنهما يجب أن يفقدا ألقابهما... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T16:20+0000

2022-04-25T16:20+0000

2022-04-25T16:20+0000

دونالد ترامب

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

الأمير هاري، دوق ساسيكس

العالم

بريطانيا

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وأكد ترامب في مقابلة مع المذيع البريطاني، بيرس مورغان، والتي نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أجزاء منها، أمس الأحد، أنه "ليس من المعجبين" بميغان ماركل.وقال: "لست من محبي ميغان، ولست من المعجبين بها منذ البداية، أعتقد أن هاري المسكين منقاد من أنفه".كما توقع ترامب أن "زواج هاري وميغان سينتهي وبشكل سيء".وتساءل ترامب، وفقا لنص صحيفة "ذا صن": "أريد أن أعرف ما الذي سيحدث عندما يقرر هاري أنه اكتفى من فرض السيطرة عليه، أو ربما عندما تقرر هي أنها تحب رجلا آخر أفضل منه".وتابع بالقول معتقدا بأن هاري سيتوسل للعودة إلى لندن مرة أخرى، مضيفا: "أعتقد أنه مصدر إحراج".وأكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه إذا كان في مكان ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، فسوف يجرد هاري وميغان من ألقابهما الملكية.وأوضح ترامب: "إن ولاء الملكة لبلادها، وأعتقد أنه – هاري - كان لا يحترم الدولة، وهي دولة عظيمة".

https://arabic.sputniknews.com/20210315/ليست-طيبة-ترامب-في-أول-تعليق-على-مقابلة-ميغان-وهاري-الصادمة-1048365783.html

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دونالد ترامب, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, الأمير هاري، دوق ساسيكس, العالم, بريطانيا