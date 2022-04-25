عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220425/ترامب-الأمير-هاري-مصدر-إحراج-وزواجه-من-ميغان-ماركل-سينتهي-بشكل-سيء-1061607007.html
ترامب: الأمير هاري "مصدر إحراج" وزواجه من ميغان ماركل سينتهي بشكل سيء
ترامب: الأمير هاري "مصدر إحراج" وزواجه من ميغان ماركل سينتهي بشكل سيء
هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأمير البريطاني هاري، وزوجته الأمريكية، ميغان ‏ماركل، حتى أنه ذهب إلى حد القول بأنهما يجب أن يفقدا ألقابهما... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T16:20+0000
2022-04-25T16:20+0000
دونالد ترامب
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
الأمير هاري، دوق ساسيكس
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049551512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af8c901e36ff936a1f71a00993fea45f.jpg
وأكد ترامب في مقابلة مع المذيع البريطاني، بيرس مورغان، والتي نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أجزاء منها، أمس الأحد، أنه "ليس من المعجبين" بميغان ماركل.وقال: "لست من محبي ميغان، ولست من المعجبين بها منذ البداية، أعتقد أن هاري المسكين منقاد من أنفه".كما توقع ترامب أن "زواج هاري وميغان سينتهي وبشكل سيء".وتساءل ترامب، وفقا لنص صحيفة "ذا صن": "أريد أن أعرف ما الذي سيحدث عندما يقرر هاري أنه اكتفى من فرض السيطرة عليه، أو ربما عندما تقرر هي أنها تحب رجلا آخر أفضل منه".وتابع بالقول معتقدا بأن هاري سيتوسل للعودة إلى لندن مرة أخرى، مضيفا: "أعتقد أنه مصدر إحراج".وأكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه إذا كان في مكان ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، فسوف يجرد هاري وميغان من ألقابهما الملكية.وأوضح ترامب: "إن ولاء الملكة لبلادها، وأعتقد أنه – هاري - كان لا يحترم الدولة، وهي دولة عظيمة".
https://arabic.sputniknews.com/20210315/ليست-طيبة-ترامب-في-أول-تعليق-على-مقابلة-ميغان-وهاري-الصادمة-1048365783.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049551512_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_7159955b57ae28e6bbe170f10dcee8a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, الأمير هاري، دوق ساسيكس, العالم, بريطانيا

ترامب: الأمير هاري "مصدر إحراج" وزواجه من ميغان ماركل سينتهي بشكل سيء

16:20 GMT 25.04.2022
© REUTERS / EDUARDO MUNOZالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
تابعنا عبرTelegram
هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأمير البريطاني هاري، وزوجته الأمريكية، ميغان ‏ماركل، حتى أنه ذهب إلى حد القول بأنهما يجب أن يفقدا ألقابهما الملكية.‏
وأكد ترامب في مقابلة مع المذيع البريطاني، بيرس مورغان، والتي نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أجزاء منها، أمس الأحد، أنه "ليس من المعجبين" بميغان ماركل.
وقال: "لست من محبي ميغان، ولست من المعجبين بها منذ البداية، أعتقد أن هاري المسكين منقاد من أنفه".
كما توقع ترامب أن "زواج هاري وميغان سينتهي وبشكل سيء".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2021
"ليست طيبة"... ترامب في أول تعليق على مقابلة ميغان وهاري الصادمة
15 مارس 2021, 09:14 GMT
وتساءل ترامب، وفقا لنص صحيفة "ذا صن": "أريد أن أعرف ما الذي سيحدث عندما يقرر هاري أنه اكتفى من فرض السيطرة عليه، أو ربما عندما تقرر هي أنها تحب رجلا آخر أفضل منه".
وتابع بالقول معتقدا بأن هاري سيتوسل للعودة إلى لندن مرة أخرى، مضيفا: "أعتقد أنه مصدر إحراج".
وأكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه إذا كان في مكان ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، فسوف يجرد هاري وميغان من ألقابهما الملكية.
وأوضح ترامب: "إن ولاء الملكة لبلادها، وأعتقد أنه – هاري - كان لا يحترم الدولة، وهي دولة عظيمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала