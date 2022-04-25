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https://arabic.sputniknews.com/20220425/تركيا-تحطم-طائرة-تدريب-في-ولاية-بورصة-غربي-البلاد-1061603406.html
تركيا... تحطم طائرة تدريب في ولاية بورصة غربي البلاد
تركيا... تحطم طائرة تدريب في ولاية بورصة غربي البلاد
تحطمت طائرة تدريب ذات محرك واحد، بالقرب من مطار "يونس إيلي" بولاية بورصة غربي تركيا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:43+0000
2022-04-25T14:44+0000
وزارة الدفاع التركية
تحطم طائرة
أخبار تركيا اليوم
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أفادت وكالة "الأناضول"، بأن الطائرة سقطت في منطقة سكنية بحي باغلار باشي بقضاء عثمان غازي، وتسببت في اندلاع حريق، مضيفة أن العديد من فرق الإطفاء ورجال الشرطة توجهت إلى مكان الحادث.وأعلن يعقوب جانبولات والي بورصة، عن مصرع شخصين هما الطيار والمتدرب.هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، تحطم طائرة عسكرية في البحر في منطقة فوتش بإقليم إزمير (غربي البلاد)، وقالت إنه تم إنقاذ طيارين اثنين.وأوضحت الوزارة "أن الطائرة العسكرية من طراز KT-1 تحطمت في بحر إيجه قبالة الساحل الغربي لتركيا، وتم إنقاذ الطيارين"، وفقا ما أوردته "الأناضول" التركية اليوم الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20210409/تحطم-طائرة-عسكرية-تركية-في-بحر-إيجه--1048628007.html
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وزارة الدفاع التركية, تحطم طائرة, أخبار تركيا اليوم

تركيا... تحطم طائرة تدريب في ولاية بورصة غربي البلاد

14:43 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 25.04.2022)
© REUTERS / Vladimir Pirogovتحطم طائرة تركية قرب بشكيك
تحطم طائرة تركية قرب بشكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / Vladimir Pirogov
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تحطمت طائرة تدريب ذات محرك واحد، بالقرب من مطار "يونس إيلي" بولاية بورصة غربي تركيا.
أفادت وكالة "الأناضول"، بأن الطائرة سقطت في منطقة سكنية بحي باغلار باشي بقضاء عثمان غازي، وتسببت في اندلاع حريق، مضيفة أن العديد من فرق الإطفاء ورجال الشرطة توجهت إلى مكان الحادث.
وأعلن يعقوب جانبولات والي بورصة، عن مصرع شخصين هما الطيار والمتدرب.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، تحطم طائرة عسكرية في البحر في منطقة فوتش بإقليم إزمير (غربي البلاد)، وقالت إنه تم إنقاذ طيارين اثنين.
حطام طائرة تدريب قتالية في فيتنام في حقل الأرز، ومقتل الطيار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2021
تحطم طائرة عسكرية تركية في بحر إيجه
9 أبريل 2021, 08:48 GMT
وأوضحت الوزارة "أن الطائرة العسكرية من طراز KT-1 تحطمت في بحر إيجه قبالة الساحل الغربي لتركيا، وتم إنقاذ الطيارين"، وفقا ما أوردته "الأناضول" التركية اليوم الجمعة.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:56 GMT
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