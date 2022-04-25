https://arabic.sputniknews.com/20220425/تركيا-تعلن-انتهاء-المرحلة-الأولى-من-العملية-شمالي-العراق-1061570491.html
تركيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من العملية شمالي العراق
تركيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من العملية شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن المرحلة الأولى من عمليات القوات المسلحة التركية شمالي العراق قد انتهت، وستستمر العملية حتى يزول التهديد على الحدود مع... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T05:47+0000
2022-04-25T05:47+0000
2022-04-25T05:59+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26d6167de167fe289a4480b206c703cd.jpg
وقال للصحفيين: "إن عملية "قفل المخلب" التي انطلقت شمالي العراق، تجري على مرحلة طويلة من التحضير، تقوم على التخطيط، بناءً على عملية التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والقوات اللازمة، وفي منطقة العملية هناك العديد من الكهوف، والملاجئ وما يسمى بالمقر الرئيسي لذلك لم يتم استكمال سوى المرحلة الأولى".وأشار إلى أن "الأهداف التي تم الاستيلاء عليها هي المرحلة الأولى من هذه العملية، وسيستمر هذا النشاط لاحقًا بدخول جميع مخابئهم وكهوفهم وملاجئهم واحدا تلو الآخر، وسيستمر حتى يتم تحييد الإرهابيين. حتى لا يبقى تهديد إرهابي لنا من شمال العراق. لذلك، لدينا هدف واحد فقط - الإرهابيون ... حيث يوجد إرهابيون، نحن هناك. هذا هو هدفنا".يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عملية جوية وبرية.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fc065a19d7ee4e167fd964ac5f4e176.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق
تركيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من العملية شمالي العراق
05:47 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 05:59 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن المرحلة الأولى من عمليات القوات المسلحة التركية شمالي العراق قد انتهت، وستستمر العملية حتى يزول التهديد على الحدود مع العراق.
وقال للصحفيين: "إن عملية "قفل المخلب" التي انطلقت شمالي العراق، تجري على مرحلة طويلة من التحضير، تقوم على التخطيط، بناءً على عملية التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والقوات اللازمة، وفي منطقة العملية هناك العديد من الكهوف، والملاجئ وما يسمى بالمقر الرئيسي لذلك لم يتم استكمال سوى المرحلة الأولى".
وبحسب قوله، فإن القوات المسلحة التركية "وصلت إلى الأماكن التي كانوا بحاجة للوصول إليها، والأراضي التي كانت تريد السيطرة عليها، برا وجوا، واستولت على الأهداف هناك".
وأشار إلى أن "الأهداف التي تم الاستيلاء عليها هي المرحلة الأولى من هذه العملية، وسيستمر هذا النشاط لاحقًا بدخول جميع مخابئهم وكهوفهم وملاجئهم واحدا تلو الآخر، وسيستمر حتى يتم تحييد الإرهابيين. حتى لا يبقى تهديد إرهابي لنا من شمال العراق. لذلك، لدينا هدف واحد فقط - الإرهابيون ... حيث يوجد إرهابيون، نحن هناك. هذا هو هدفنا".
يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عملية جوية وبرية.