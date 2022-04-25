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https://arabic.sputniknews.com/20220425/تقارير-تكشف-مصير-ميسي-مع-باريس-سان-جيرمان-1061613937.html
تقارير تكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان
تقارير تكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان
كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار ميسي
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وبحسب تقرير لشبكة سكاي سبورتس، فإن ميسي باق للموسم المقبل وربما يزيد عن ذلك.كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليونيل ميسي يتواصل مع المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز للعودة مرة أخرى للفريق.وذكرت التقارير، أن ميسي لديه اتفاق شفهي مع تشافي على الاعتزال داخل برشلونة حال عودته في الموسم المقبل أو الذي يليه بعد انتهاء عقده مع باريسويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/صحيفة-ميسي-يتواصل-مع-تشافي-للعودة-إلى-برشلونة-1061559660.html
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أخبار ميسي

تقارير تكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان

22:10 GMT 25.04.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان.
وبحسب تقرير لشبكة سكاي سبورتس، فإن ميسي باق للموسم المقبل وربما يزيد عن ذلك.
كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليونيل ميسي يتواصل مع المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز للعودة مرة أخرى للفريق.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
صحيفة: ميسي يتواصل مع تشافي للعودة إلى برشلونة
أمس, 15:47 GMT
وذكرت التقارير، أن ميسي لديه اتفاق شفهي مع تشافي على الاعتزال داخل برشلونة حال عودته في الموسم المقبل أو الذي يليه بعد انتهاء عقده مع باريس
ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل.
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