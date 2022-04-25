https://arabic.sputniknews.com/20220425/تقارير-تكشف-مصير-ميسي-مع-باريس-سان-جيرمان-1061613937.html
تقارير تكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان
تقارير تكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان
كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T22:10+0000
2022-04-25T22:10+0000
2022-04-25T22:10+0000
أخبار ميسي
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وبحسب تقرير لشبكة سكاي سبورتس، فإن ميسي باق للموسم المقبل وربما يزيد عن ذلك.كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليونيل ميسي يتواصل مع المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز للعودة مرة أخرى للفريق.وذكرت التقارير، أن ميسي لديه اتفاق شفهي مع تشافي على الاعتزال داخل برشلونة حال عودته في الموسم المقبل أو الذي يليه بعد انتهاء عقده مع باريسويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/صحيفة-ميسي-يتواصل-مع-تشافي-للعودة-إلى-برشلونة-1061559660.html
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أخبار ميسي
تقارير تكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان
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كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان.
وبحسب تقرير لشبكة سكاي سبورتس، فإن ميسي باق للموسم المقبل
وربما يزيد عن ذلك.
كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليونيل ميسي يتواصل مع المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز للعودة مرة أخرى للفريق.
وذكرت التقارير، أن ميسي لديه اتفاق شفهي مع تشافي على الاعتزال داخل برشلونة حال عودته في الموسم المقبل أو الذي يليه بعد انتهاء عقده مع باريس
ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل.