https://arabic.sputniknews.com/20220425/تقرير-صيني-يبين-سبب-فشل-أمريكا-في-عزل-روسيا-دوليا-1061584800.html
تقرير صيني يبين سبب فشل أمريكا في عزل روسيا دوليا
تقرير صيني يبين سبب فشل أمريكا في عزل روسيا دوليا
أشار تقرير إعلامي صيني إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على استبعاد روسيا من أهم المنظمات الدولية بسبب الافتقار إلى الأسس القانونية والدعم اللازم من الدول... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:00+0000
2022-04-25T14:00+0000
2022-04-25T14:00+0000
العالم
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أشار فو تشو، كاتب عمود في صحيفة Huanqiu Shibao ، إلى أن عضوية أي دولة في الهياكل الدولية يتم تحديدها بدقة وفقا للميثاق. ولا تستطيع الأمم المتحدة، على سبيل المثال، استبعاد روسيا من مجلس الأمن، لأن ميثاق المنظمة لا ينص على قواعد هذا الإجراء.وإذا حاولت الولايات المتحدة إقصاء روسيا من مجموعة العشرين، فإن ذلك، بحسب الصحفي، سيقوض وحدتها ويضر بالاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من دول العالم لا تؤيد فكرة عزل موسكو. وهكذا، اضطرت صربيا للتصويت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب تهديدها بالعقوبات الغربية، بينما عارضت الصين وإندونيسيا مقاطعة روسيا في مجموعة العشرين. ويضيف المؤلف أنه على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا طويل الأمد والتناقضات المتفاقمة، تعارض المنظمات الدولية نفسها أيضا استبعاد روسيا، مدركة الحاجة إلى التعاون للتغلب على الاختلافات القائمة. ويخلص إلى أن مقترحات السياسيين الأمريكيين باستبعاد موسكو من النظام الدولي لا أساس لها من الصحة وليس لها فرصة للنجاح.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقرير صيني يبين سبب فشل أمريكا في عزل روسيا دوليا
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أشار تقرير إعلامي صيني إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على استبعاد روسيا من أهم المنظمات الدولية بسبب الافتقار إلى الأسس القانونية والدعم اللازم من الدول الأخرى.
أشار فو تشو، كاتب عمود في صحيفة Huanqiu Shibao ، إلى أن عضوية أي دولة في الهياكل الدولية يتم تحديدها بدقة وفقا للميثاق. ولا تستطيع الأمم المتحدة، على سبيل المثال، استبعاد روسيا من مجلس الأمن، لأن ميثاق المنظمة لا ينص على قواعد هذا الإجراء.
وأوضح أنه
"من الضروري تعديل الأنظمة القائمة وإضافة الأحكام المناسبة".
وإذا حاولت الولايات المتحدة إقصاء روسيا من مجموعة العشرين، فإن ذلك، بحسب الصحفي، سيقوض وحدتها
ويضر بالاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من دول العالم لا تؤيد فكرة عزل موسكو.
وهكذا، اضطرت صربيا للتصويت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب تهديدها بالعقوبات الغربية، بينما عارضت الصين وإندونيسيا مقاطعة روسيا في مجموعة العشرين.
وقال فو تشو "يوما ما، فإن النهج العقلاني سيجبر الدول من "الأغلبية الصامتة" على التخلي عن الألعاب الغربية".
ويضيف المؤلف أنه على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا طويل الأمد والتناقضات المتفاقمة، تعارض المنظمات الدولية نفسها أيضا استبعاد روسيا، مدركة الحاجة إلى التعاون للتغلب على الاختلافات القائمة.
ويخلص إلى أن مقترحات السياسيين الأمريكيين باستبعاد موسكو من النظام الدولي لا أساس لها من الصحة وليس لها فرصة للنجاح.