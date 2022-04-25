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https://arabic.sputniknews.com/20220425/تلفزيون-الهند-تزود-مروحيات-روسية-بصواريخ-إسرائيلية-مضادة-للدبابات--1061579442.html
تلفزيون: الهند تزود مروحيات روسية بصواريخ إسرائيلية مضادة للدبابات
تلفزيون: الهند تزود مروحيات روسية بصواريخ إسرائيلية مضادة للدبابات
بدأ سلاح الجو الهندي بتركيب صواريخ موجهة إسرائيلية مضادة للدبابات "سبايك نلوس" على المروحيات الروسية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:48+0000
2022-04-25T11:48+0000
أخبار الهند اليوم
رصد عسكري
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أفادت قناة "تايمز ناو"، اليوم، أن إسرائيل ستزود الهند بأعداد محدودة من الصواريخ، مع احتمال إنتاج الباقي على الأراضي الهندية كجزء من برنامج الحكومة "صنع في الهند".وأضافت القناة أنه قد تم اتخاذ قرار تزويد مروحيات عسكرية بهذه الصواريخ على أساس دراسة تجربة استخدام هذه الصواريخ المضادة للدبابات من الجانب الأوكراني خلال عملية خاصة للقوات الروسية في أوكرانيا.
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أخبار الهند اليوم, رصد عسكري

تلفزيون: الهند تزود مروحيات روسية بصواريخ إسرائيلية مضادة للدبابات

11:48 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 تابعة لقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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بدأ سلاح الجو الهندي بتركيب صواريخ موجهة إسرائيلية مضادة للدبابات "سبايك نلوس" على المروحيات الروسية.
أفادت قناة "تايمز ناو"، اليوم، أن إسرائيل ستزود الهند بأعداد محدودة من الصواريخ، مع احتمال إنتاج الباقي على الأراضي الهندية كجزء من برنامج الحكومة "صنع في الهند".

وبحسب القناة، فإن مروحيات "مي-17في5" الروسية العاملة في الهند ستسلح بهذه الصواريخ.

وأضافت القناة أنه قد تم اتخاذ قرار تزويد مروحيات عسكرية بهذه الصواريخ على أساس دراسة تجربة استخدام هذه الصواريخ المضادة للدبابات من الجانب الأوكراني خلال عملية خاصة للقوات الروسية في أوكرانيا.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم لـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:35 GMT
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