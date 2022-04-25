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https://arabic.sputniknews.com/20220425/جوارديولا-يطالب-جماهير-السيتي-بدعم-الفريق-أمام-ريال-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا-1061611275.html
جوارديولا يطالب جماهير السيتي بدعم الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يطالب جماهير السيتي بدعم الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
حث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجماهير على ضرورة الحضور إلى ملعب الاتحاد من أجل مؤازرة أصحاب الأرض أمام ريال... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T19:25+0000
2022-04-25T19:25+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار نادي ريال مدريد
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وقال جوارديولا، في تصريحات له، إنه "نصف نهائي دوري أبطال أوروبا"، مشددا على أن "السيتي وصل لنصف نهائي المسابقة الأوروبية 3 مرات فقط، لذا فإنها ليلة خاصة، يجب فيها أن يستمتع اللاعبون، ويقدمون أقصى ما لديهم، ثم ينتظرون ما سيحدث".وأضاف، "إنها مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أطلب من جماهيرنا ركوب القطار والسيارات والحافلات ليكونوا معنا بالملعب، نحن في حاجة إليهم".وتابع مدرب السيتي، "كل من كايل والكر وجون ستونز لديهما شكوك للعب أمام ريال مدريد، سنعرف وسنقرر ما إذا كنا سنخاطر أم لا نجازف وإذا كان اللاعبون مثل ناثان آكى يشعرون بتحسن أم لا، سنرى."يحتضن استاد "الاتحاد" مواجهة نارية تجمع ما بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره ريال مدريد الإسباني، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.ويواجه الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي، في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، أحد الفريقين إما ليفربول الإنجليزي أو فياريال الإسباني.وسبق أن تأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، مرتين، الأولى عام 2016، عندما ودع على يد ريال مدريد (1-0)، بينما الأخيرة، في النسخة الماضية، حيث فاز النادي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي، (4-1) في مجموع المباراتين.
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أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار نادي ريال مدريد

جوارديولا يطالب جماهير السيتي بدعم الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

19:25 GMT 25.04.2022
© REUTERS / SUSANA VERAجوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / SUSANA VERA
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حث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجماهير على ضرورة الحضور إلى ملعب الاتحاد من أجل مؤازرة أصحاب الأرض أمام ريال مدريد الإسباني.
وقال جوارديولا، في تصريحات له، إنه "نصف نهائي دوري أبطال أوروبا"، مشددا على أن "السيتي وصل لنصف نهائي المسابقة الأوروبية 3 مرات فقط، لذا فإنها ليلة خاصة، يجب فيها أن يستمتع اللاعبون، ويقدمون أقصى ما لديهم، ثم ينتظرون ما سيحدث".
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وأضاف، "إنها مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أطلب من جماهيرنا ركوب القطار والسيارات والحافلات ليكونوا معنا بالملعب، نحن في حاجة إليهم".
وتابع مدرب السيتي، "كل من كايل والكر وجون ستونز لديهما شكوك للعب أمام ريال مدريد، سنعرف وسنقرر ما إذا كنا سنخاطر أم لا نجازف وإذا كان اللاعبون مثل ناثان آكى يشعرون بتحسن أم لا، سنرى."
يحتضن استاد "الاتحاد" مواجهة نارية تجمع ما بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره ريال مدريد الإسباني، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويواجه الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي، في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، أحد الفريقين إما ليفربول الإنجليزي أو فياريال الإسباني.
وسبق أن تأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، مرتين، الأولى عام 2016، عندما ودع على يد ريال مدريد (1-0)، بينما الأخيرة، في النسخة الماضية، حيث فاز النادي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي، (4-1) في مجموع المباراتين.
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