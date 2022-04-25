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حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا
حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا
قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة سادسة من العقوبات ضد... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
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وأضاف:"نحن نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات، وإحدى القضايا قيد النظر هي شكل من أشكال الحظر النفطي. وعندما نفرض عقوبات، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا، ولكن في الوقت نفسه نقلل من الأضرار التي لحقت بأنفسنا".وفقًا لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي.وأشار إلى أن هذه العقوبات يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم تصدير أعلى من سقف سعر معين.اقرأ أيضا - الروبل يواصل ارتفاعه مقابل الدولار واليورو
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حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا

12:09 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 25.04.2022)
© Sputnikحزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا
حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
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قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو ستؤثر على واردات النفط من روسيا.
وأضاف:"نحن نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات، وإحدى القضايا قيد النظر هي شكل من أشكال الحظر النفطي. وعندما نفرض عقوبات، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا، ولكن في الوقت نفسه نقلل من الأضرار التي لحقت بأنفسنا".
وفقًا لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم تصدير أعلى من سقف سعر معين.
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