عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220425/خبير-عسكري-لا-حزب-الله-يناسبه-فتح-جبهة-ولا-إسرائيل-بوارد-أن-تتحمل-تداعيات-الحرب-1061610983.html
خبير عسكري: لا "حزب الله" يناسبه فتح جبهة ولا إسرائيل بوارد أن تتحمل تداعيات الحرب
خبير عسكري: لا "حزب الله" يناسبه فتح جبهة ولا إسرائيل بوارد أن تتحمل تداعيات الحرب
قال الخبير العسكري، العميد المتقاعد هشام جابر، لـ"سبوتنيك"، إنه "لا أحد يريد الحرب، فلا حزب الله يناسبه إطلاقاً أن يفتح الجبهة ويورط المنطقة كلها، ولا إسرائيل... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T19:17+0000
2022-04-25T19:17+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782264_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_72b25952ec29e7e0d2ca9f7d06423b41.jpg
وأشار إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يحصل فيها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، حيث أطلقت 4 أو 5 صواريخ وسقط معظمها في البحر، وسقط صاروخان في حقول الأرض المحتلة".ولفت إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" كشفت أن "خلية تابعة لحماس" أطلقت الصواريخ، ولا يمكن أن نؤكد أو ننفي ذلك، إلا أن الأكيد أن إحدى الخلايا من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان تسللت إلى أحد الحقول وأطلقت هذه الصواريخ.وأكد جابر على أن "الصواريخ التي سقطت في البحر والحقول دليل على عدم احتراف مطلقيها، أو أن الصواريخ بدائية، أو لم يقصد بها إيقاع ضحايا بشرية".وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية جنوب لبنان، فجر اليوم الإثنين، رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وأعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم الإثنين، أن "مناطق طير حرفا، ووادي حامول، وعلما الشعب، وخراج بلدة زبقين، تعرضت لقصف مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي"، ولم يُعلن عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استهدفت المنطقة بنحو 50 قذيفة مدفعية".كما أشار الجيش اللبناني إلى أنه "تم إطلاق حوالي 40 قنبلة ضوئية من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، الناقورة، شيحين وبدياس، وسبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو".ولفت الجيش اللبناني إلى أن "وحدة من الجيش عثرت في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيوم، ومجهزين للإطلاق، وتم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة".وبالمقابل أوضحت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، عبر موقعها على "تويتر"، أن "صاروخاً جرى إطلاقه من لبنان باتجاه ‏إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق ‏عشرات القذائف"، داعية لبنان وإسرائيل، إلى "ضبط ‏النفس".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/ليس-حزب-الله-إسرائيل-تكشف-من-يقف-وراء-إطلاق-الصاروخ-من-لبنان-1061608885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782264_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_36b873850c56387978adbf0c92319837.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

خبير عسكري: لا "حزب الله" يناسبه فتح جبهة ولا إسرائيل بوارد أن تتحمل تداعيات الحرب

19:17 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
تابعنا عبرTelegram
قال الخبير العسكري، العميد المتقاعد هشام جابر، لـ"سبوتنيك"، إنه "لا أحد يريد الحرب، فلا حزب الله يناسبه إطلاقاً أن يفتح الجبهة ويورط المنطقة كلها، ولا إسرائيل في الوقت الحاضر بوارد أن تتحمل تداعيات هذه الحرب مهما كانت الظروف الإقليمية".
وأشار إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يحصل فيها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، حيث أطلقت 4 أو 5 صواريخ وسقط معظمها في البحر، وسقط صاروخان في حقول الأرض المحتلة".
ولفت إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" كشفت أن "خلية تابعة لحماس" أطلقت الصواريخ، ولا يمكن أن نؤكد أو ننفي ذلك، إلا أن الأكيد أن إحدى الخلايا من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان تسللت إلى أحد الحقول وأطلقت هذه الصواريخ.
وأكد جابر على أن "الصواريخ التي سقطت في البحر والحقول دليل على عدم احتراف مطلقيها، أو أن الصواريخ بدائية، أو لم يقصد بها إيقاع ضحايا بشرية".
موقع قصف سلاح الجو الإسرائيلي في مرجعيون، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
ليس "حزب الله"... إسرائيل تكشف من يقف وراء إطلاق الصاروخ من لبنان
19:04 GMT

"إسرائيل تحرص في قصفها على تجنب القرى والأماكن المسكونة حتى لا يقع ضحايا، ويستدعي ذلك رداً من حزب الله، والبعض يقول ما علاقة الحزب، وأنا أقول إن حزب الله ليس لديه مصلحة إطلاقاً بأن يفتح أحد الجبهة الجنوبية بالنيابة عنه ويورطه في حرب".

وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية جنوب لبنان، فجر اليوم الإثنين، رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم الإثنين، أن "مناطق طير حرفا، ووادي حامول، وعلما الشعب، وخراج بلدة زبقين، تعرضت لقصف مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي"، ولم يُعلن عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استهدفت المنطقة بنحو 50 قذيفة مدفعية".
كما أشار الجيش اللبناني إلى أنه "تم إطلاق حوالي 40 قنبلة ضوئية من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، الناقورة، شيحين وبدياس، وسبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو".
ولفت الجيش اللبناني إلى أن "وحدة من الجيش عثرت في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيوم، ومجهزين للإطلاق، وتم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة".
وبالمقابل أوضحت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، عبر موقعها على "تويتر"، أن "صاروخاً جرى إطلاقه من لبنان باتجاه ‏إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق ‏عشرات القذائف"، داعية لبنان وإسرائيل، إلى "ضبط ‏النفس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала