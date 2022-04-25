https://arabic.sputniknews.com/20220425/رسائل-زيارة-وزيري-الخارجية-والدفاع-الأمريكيين-إلى-كييف-1061583330.html
رسائل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى كييف
رسائل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى كييف
نناقش في هذه الحلقة: وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يزوران كييف؛ أحد الناجين من الغرق يؤكد لـ"سبوتنيك" أن خفر السواحل اللبناني تعمد إغراقهم؛ ماكرون يفوز... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:28+0000
2022-04-25T13:28+0000
2022-04-25T13:28+0000
راديو
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رسائل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لكييف
رسائل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لكييف
زار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، العاصمة الأوكرانية كييف، لاستمرار دعم بلادهما للسلطات هناك.حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، فلاديمير كورنيلف، لـ"سبوتنيك":عن الرسائل الأمريكية من وراء هذه الزيارة، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود":خبير: الأزمة الأوكرانية ساهمت بفوز ماكرونفاز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، في منصب الرئيس، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بحصده 58.55% من الأصوات خلال الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسته مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.فما أسباب فوزه رغم أن ولايته الأولى شهدت احتجاجات عارمة "السترات الصفراء"؟عن هذا السؤال، اجاب الباحث السياسي، أكثم سليمان، بقوله لـ "بلا قيود":
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
رسائل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى كييف
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يزوران كييف؛ أحد الناجين من الغرق يؤكد لـ"سبوتنيك" أن خفر السواحل اللبناني تعمد إغراقهم؛ ماكرون يفوز بالانتخابات؛ فقرة رحمة الرمضانية من سوريا.
زار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، العاصمة الأوكرانية كييف، لاستمرار دعم بلادهما للسلطات هناك.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، فلاديمير كورنيلف، لـ"سبوتنيك
":
"غادرت روسيا منطقة تشيرنيغوف كبادرة حسن نية، بعد مفاوضات اسطنبول، لكن طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية استهدفت أحد مستودعات النفط على الحدود الروسية، إذا استمرت هذه الاستفزازات الأوكرانية، فلن يكون أمام روسيا أي خيار آخر سوى العودة إلى تلك المنطقة".
عن الرسائل الأمريكية من وراء هذه الزيارة، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود
":
إن "هذه الزيارة تحمل رسائل باتجاهين، الأول، هو الدعم المطلق لزيلينسكي، والثاني، هو أن الولايات المتحدة ستضع ثقلها العسكري والسياسي والاقتصادي لإطالة أمد الحرب ضد روسيا قدر الإمكان".
خبير: الأزمة الأوكرانية ساهمت بفوز ماكرون
فاز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، في منصب الرئيس، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بحصده 58.55% من الأصوات خلال الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسته مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.
فما أسباب فوزه رغم أن ولايته الأولى شهدت احتجاجات عارمة "السترات الصفراء"؟
عن هذا السؤال، اجاب الباحث السياسي، أكثم سليمان، بقوله لـ "بلا قيود
":
إن "ماكرون لم يفز بسبب برنامجه الانتخابي المميز، أو إنجازاته خلال الولاية الأولى، ولكن بفضل الأزمة الأوكرانية التي سببت الخوف للناخب الفرنسي من المجازفة بإحداث أي تغيير في هذه الظروف الصعبة، والمجهول الذي يمكن أن تتجه إليه الأمور".