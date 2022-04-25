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روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا
روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه عملا بمبدأ الرد بالمثل، سيتم طرد 40 دبلوماسيا من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:53+0000
2022-04-25T13:53+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وجاء في البيان: "تسلم السفير الألماني مذكرة تعلن 40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا أشخاصا غير رغوب فيهم، كرد ممماثل على قرار الحكومة الألمانية".وأضافت الوزارة: "تم إعلام رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في موسكو بالاحتجاج على قرار الحكومة الألمانية غير الودي في 4 أبريل/ نيسان 2022 بإعلان 40 موظفًا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا كأشخاص غير مرغوب فيهم".بالإضافة إلى ذلك، أكد الجانب الروسي أنه يعتبر البيان الذي تم الإدلاء به في سياق قرار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "غير مقبول"، والذي جاء فيه أن مثل هذه الخطوة من قبل السلطات الألمانية مدفوعة بادعاء كاذب تمامًا، بأن عمل الموظفين المذكورين كان يهدف إلى تقويض "الحرية الألمانية"، و"وحدة المجتمع الألماني"، بالإضافة إلى تلميحات حول ما يحدث في أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن في البلاد دميتري ميدفيديف، في 5 نيسان/ أبريل، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تلغرام "الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية"، مضيفا "من يعاقبون؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم".وقال ميدفيديف "إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب - كما كتبت في 26 فبراير/ شباط - إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية".
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روسيا, أخبار ألمانيا

روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا

13:53 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه عملا بمبدأ الرد بالمثل، سيتم طرد 40 دبلوماسيا من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا.
وجاء في البيان: "تسلم السفير الألماني مذكرة تعلن 40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا أشخاصا غير رغوب فيهم، كرد ممماثل على قرار الحكومة الألمانية".
وأضافت الوزارة: "تم إعلام رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في موسكو بالاحتجاج على قرار الحكومة الألمانية غير الودي في 4 أبريل/ نيسان 2022 بإعلان 40 موظفًا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا كأشخاص غير مرغوب فيهم".
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بالإضافة إلى ذلك، أكد الجانب الروسي أنه يعتبر البيان الذي تم الإدلاء به في سياق قرار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "غير مقبول"، والذي جاء فيه أن مثل هذه الخطوة من قبل السلطات الألمانية مدفوعة بادعاء كاذب تمامًا، بأن عمل الموظفين المذكورين كان يهدف إلى تقويض "الحرية الألمانية"، و"وحدة المجتمع الألماني"، بالإضافة إلى تلميحات حول ما يحدث في أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن في البلاد دميتري ميدفيديف، في 5 نيسان/ أبريل، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.
وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تلغرام "الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية"، مضيفا "من يعاقبون؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم".
وقال ميدفيديف "إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب - كما كتبت في 26 فبراير/ شباط - إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية".
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