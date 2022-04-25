https://arabic.sputniknews.com/20220425/سعر-صرف-الدولار-يتابع-مساره-التصاعدي-مقابل-الليرة-اللبنانية-وبهذه-الحالة-سيرتفع-بطريقة-جنونية--1061577406.html

خبير: سعر صرف الدولار يتابع مساره التصاعدي مقابل الليرة اللبنانية وبهذه الحالة سيرتفع بطريقة جنونية

خبير: سعر صرف الدولار يتابع مساره التصاعدي مقابل الليرة اللبنانية وبهذه الحالة سيرتفع بطريقة جنونية

توقع الخبير الاقتصادي محمد موسى، أن يتابع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية مساره التصاعدي في ظل التجاذب السياسي والحالة الاقتصادية القائمة في لبنان. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T11:08+0000

2022-04-25T11:08+0000

2022-04-25T11:09+0000

لبنان

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وقال موسى لـ"سبوتنيك"، إن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مرتبط مباشرة بما يجري في الساحة السياسية من جهة وبالساحة الاقتصادية من جهة أخرى و بعوامل مالية مباشرة وبسياسات مصرف لبنان.وأوضح موسى أن "مسألة البقاء على سعر الدولار كما هو باتت صعبة، الجو السياسي وقانون "الكابيتال كونترول" وموضوع شطب 60 مليار للمودعين مع كل ما رافق جلسة مجلس النواب والتجاذب بين النواب والحكومة هذا أيضا أقلق السوق من جهة، ومن الواضح أن السوق متعطش للدولار، الطلب على كل السلع الرئيسية بالمعنى الاقتصادي لا زال قائما ولا زال السوق لا يستوعب هذه الكميات الجديدة من الدولار التي تدخل".وأشار إلى أن "الاقتصاد يقوم بمكان ما على فكرة إما تسرب و إما حقن الاقتصاد بالدولار، المسألة أن التسرب أكيد أكبر بكثير و لن نتكلم عن عجز ميزان المدفوعات و عجز الموازنة و كل هذا يتطلب تمويل و التمويل للأسف حتى الساعة غير موجود"، مضيفاً: "منذ 10 أيام يوم لم تفتح منصة صيرفة بظرف ساعات ارتفع سعر صرف الدولار من 22 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة لبنانية، و لم تكن مسألة "الكابيتال كونترول" مطروحة ولا الاتفاق مع صندوق النقد ولا التجاذب السياسي القائم ولا كل العوامل التي تكلمنا عنها، في غضون ساعات قفز 3 آلاف ليرة".وأكد موسى على أن "منصة صيرفة حتى الساعة هي ضابطة الإيقاع و إن كانت تتدخل هذه الفترة بالحد الأدنى، وفي حال لا سمح الله لم يعد هناك منصة صيرفة يعني نحن نقول إن ما يعرف بالمحرك الأساسي أو الضابط الأساسي لسوق القطع في لبنان الذي هو مصرف لبنان انكفأ عن التدخل و بالتالي أصبحت اللعبة لعبة السوق وهنا سيدخل دور المضاربين ودور كثير من الناس التي تريد أن تلعب بالسوق وتتدخل، وبالتالي نتوقع أن تؤثر بشكل سلبي غياب منصة صيرفة على سعر الدولار وبالتالي من المحتمل جداً أن يرتفع بطريقة ممكن أن تكون جنونية لأن منصة الصيرفة قد تكون الضابط الوحيد حالياً لسعر السوق".وتابع قائلاً: "كان لدي مقال عام 2020 يعتمد على دراسة لـ"بنك أمريكا" تقول إن دولار بيروت سيصل إلى ما يقارب الـ 46500 ليرة لبنانية وهذا الرقم ليس ببعيد في حال توقفت منصة صيرفة وفلتت الأمور الاجتماعية".ولفت موسى إلى أن "الأرقام تشير إلى أن 80% من اللبنانيين فقراء، قرابة 50% بطالة، سعر صرف الدولار انهار حوالي 90%، القدرة الشرائية لدى اللبنانيين باتت معدومة وأطفال الللبنانيين باتوا جوعى وتقرير "الإسكوا" يتحدث عن أن الطبابة الصحية لدى المواطنين باتت بخبر كان"، مشيراً إلى أن التحركات الشعبية قد تكون على الأبواب.هذا ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء حيث سجل صباح اليوم الاثنين 27850 ليرة لبنانية للشراء و27900 ليرة للمبيع.

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