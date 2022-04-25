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https://arabic.sputniknews.com/20220425/سلاح-الجو-الروسي-يضرب-56-منشأة-عسكرية-أوكرانية-بينها-مستودع-مواد-نفطية-1061572983.html
سلاح الجو الروسي يضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مستودع مواد نفطية
سلاح الجو الروسي يضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مستودع مواد نفطية
أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، قيام سلاح الجو الروسي بضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، بما في ذلك... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T08:08+0000
2022-04-25T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وقال كوناشينكوف: "شن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية غارات على 56 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز القوات والمعدات العسكرية للعدو، وكذلك مستودع وقود بالقرب من قرية نوفايا دميتروفكا، وتم القضاء على نحو 160 عنصرا فضلا عن 23 وحدة من المركبات المدرعة".وأضاف: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة في الضواحي الشمالية لمدينة كريمنتشوك مرافق إنتاج وتكرير النفط ، وكذلك مستودع تخزين المنتجات النفطية لتوفير الدعم للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".وتابع: "خلال الليل أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 6 منشآت عسكرية أوكرانية. بما في ذلك 3 مناطق لتمركز القوات العاملة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة في مقاطعتي بارفينكوفو ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركيف، وتم قتل أكثر من 240 عنصرا، بالإضافة إلى 28 مركبة مدرعة وقطعة مدفعية وعربة".وختم: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 566 طائرة مسيرة و141 طائرة حربية و110 طائرات هليكوبتر و265 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و2526 دبابات ومركبات قتال مصفحة أخرى و283 بطارية صواريخ و1096 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و2362 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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رصد عسكري, روسيا, العالم

سلاح الجو الروسي يضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مستودع مواد نفطية

08:08 GMT 25.04.2022
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منظومة صواريخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
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أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، قيام سلاح الجو الروسي بضرب 56 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، بما في ذلك مواقع قيادة ومستودعات تخزين الوقود.
وقال كوناشينكوف: "شن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية غارات على 56 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز القوات والمعدات العسكرية للعدو، وكذلك مستودع وقود بالقرب من قرية نوفايا دميتروفكا، وتم القضاء على نحو 160 عنصرا فضلا عن 23 وحدة من المركبات المدرعة".

وأضاف: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة في الضواحي الشمالية لمدينة كريمنتشوك مرافق إنتاج وتكرير النفط ، وكذلك مستودع تخزين المنتجات النفطية لتوفير الدعم للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".

وتابع: "خلال الليل أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 6 منشآت عسكرية أوكرانية. بما في ذلك 3 مناطق لتمركز القوات العاملة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة في مقاطعتي بارفينكوفو ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركيف، وتم قتل أكثر من 240 عنصرا، بالإضافة إلى 28 مركبة مدرعة وقطعة مدفعية وعربة".
وختم: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 566 طائرة مسيرة و141 طائرة حربية و110 طائرات هليكوبتر و265 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و2526 دبابات ومركبات قتال مصفحة أخرى و283 بطارية صواريخ و1096 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و2362 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:34 GMT
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