https://arabic.sputniknews.com/20220425/سماع-دوي-انفجارات-في-مبنى-وزارة-أمن-الدولة-في-العاصمة-المولدافية-1061605752.html
سماع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في العاصمة المولدافية...فيديو
سماع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في العاصمة المولدافية...فيديو
سمع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في عاصمة مولدافيا، تيراسبول. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:40+0000
2022-04-25T15:40+0000
2022-04-25T16:04+0000
العالم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع أصوات انفجارات في المبنى، كما أفاد شهود عيان بسماع أصوات عالية.ولحقت أضرار بنوافذ مباني مجاورة لمبنى الوزارة، كما وتم حظر حركة المرور بالقرب من المبنى.وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سماع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في العاصمة المولدافية...فيديو
15:40 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
سمع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في عاصمة مولدافيا، تيراسبول.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع أصوات انفجارات في المبنى، كما أفاد شهود عيان بسماع أصوات عالية.
ولحقت أضرار بنوافذ مباني مجاورة لمبنى الوزارة، كما وتم حظر حركة المرور بالقرب من المبنى.
وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.