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https://arabic.sputniknews.com/20220425/سماع-دوي-انفجارات-في-مبنى-وزارة-أمن-الدولة-في-العاصمة-المولدافية-1061605752.html
سماع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في العاصمة المولدافية...فيديو
سماع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في العاصمة المولدافية...فيديو
سمع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في عاصمة مولدافيا، تيراسبول. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:40+0000
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العالم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع أصوات انفجارات في المبنى، كما أفاد شهود عيان بسماع أصوات عالية.ولحقت أضرار بنوافذ مباني مجاورة لمبنى الوزارة، كما وتم حظر حركة المرور بالقرب من المبنى.وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.
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سماع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في العاصمة المولدافية...فيديو

15:40 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 25.04.2022)
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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سمع دوي انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في عاصمة مولدافيا، تيراسبول.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع أصوات انفجارات في المبنى، كما أفاد شهود عيان بسماع أصوات عالية.
ولحقت أضرار بنوافذ مباني مجاورة لمبنى الوزارة، كما وتم حظر حركة المرور بالقرب من المبنى.
وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.
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