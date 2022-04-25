https://arabic.sputniknews.com/20220425/طفل-أمريكي-في-الـ13-يحصل-على-قبول-لاجتياز-الدكتوراه-في-الفيزياء-1061581611.html
طفل أمريكي في الـ13 يحصل على قبول لاجتياز الدكتوراه في الفيزياء
طفل أمريكي في الـ13 يحصل على قبول لاجتياز الدكتوراه في الفيزياء
تمكن طفل أمريكي في الـ13 من العمر، من الحصول على شهادة القبول للتسجيل في شهادة الدكتوراه في الفيزياء بجامعة مينيسوتا الأمريكية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T12:44+0000
2022-04-25T12:44+0000
2022-04-25T12:44+0000
العالم
فيزياء
جامعة
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل إليوت تانر، الذي وصفته بـ"أينشتاين الصغير"، يدرّس الفيزياء للطلبة الجامعيين، بسبب تفوّقه المبكر في هذه المادة.وحسب ما ذكرته ميشيل والدة إليوت، فقد ظهرت علامات نبوغه عندما بلغ سن الثالثة، حيث أخذ يتعلم القراءة بسهولة على نحو مفاجئ. كما أظهر اهتماما خاصا بالأرقام.وقالت الوالدة إن ابنها شرع في تلقّي الدروس الجامعية، بعد إنهاء مناهج المرحلة الثانوية، وهو مازال في التاسعة.وأشارت إلى أنه "يريد أن يصبح فيزيائيا نظريا عالي الطاقة وأستاذا للفيزياء في نهاية المطاف في الجامعة، ومع ذلك، كانت تكاليف التعليم لبرنامج الدراسات العليا تشكل عقبة لي".حتى كمقيم في الولاية، سيتعين على عائلة إليوت دفع ما مجموعه 40600 دولارا لفصلي الخريف والربيع، أو ما يقرب من 20300 دولار لكل فصل دراسي، وفقًا لموقع جامعة OneStop.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فيزياء, جامعة
طفل أمريكي في الـ13 يحصل على قبول لاجتياز الدكتوراه في الفيزياء
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تمكن طفل أمريكي في الـ13 من العمر، من الحصول على شهادة القبول للتسجيل في شهادة الدكتوراه في الفيزياء بجامعة مينيسوتا الأمريكية.
ووفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل إليوت تانر، الذي وصفته بـ"أينشتاين الصغير"، يدرّس الفيزياء للطلبة الجامعيين، بسبب تفوّقه المبكر في هذه المادة.
وحسب ما ذكرته ميشيل والدة إليوت، فقد ظهرت علامات نبوغه عندما بلغ سن الثالثة، حيث أخذ يتعلم القراءة بسهولة على نحو مفاجئ. كما أظهر اهتماما خاصا بالأرقام.
وقالت الوالدة إن ابنها شرع في تلقّي الدروس الجامعية، بعد إنهاء مناهج المرحلة الثانوية، وهو مازال في التاسعة.
وأضافت: "رغم أنه كبر بسرعة خلافا لباقي الأطفال، إلا أنه لا يزال صغيرا بالنسبة لي. أتمنى أن يواصل تعليمه ويحقق أعلى الشهادات".
وأشارت إلى أنه "يريد أن يصبح فيزيائيا نظريا عالي الطاقة وأستاذا للفيزياء في نهاية المطاف في الجامعة، ومع ذلك، كانت تكاليف التعليم لبرنامج الدراسات العليا تشكل عقبة لي".
وأضافت: "3 في المئة فقط من طلاب الدكتوراه في الفيزياء الوافدين في الولايات المتحدة لا يتلقون إعفاءً من الرسوم الدراسية أو مساعدات مالية، لذلك لم نتخيل أبدًا أننا سنكافح لتمويل تعليم إليوت في سن 13 عامًا".
حتى كمقيم في الولاية، سيتعين على عائلة إليوت دفع ما مجموعه 40600 دولارا لفصلي الخريف والربيع، أو ما يقرب من 20300 دولار لكل فصل دراسي، وفقًا لموقع جامعة OneStop.