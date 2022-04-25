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فلسطينيون يشعلون الإطارات أمام مقر "الأونروا" في غزة... صور
فلسطينيون يشعلون الإطارات أمام مقر "الأونروا" في غزة... صور
قام فلسطينيون، اليوم الاثنين، بإشعال النار في إطارات مطاطية أمام مقر وكالة ‏غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة.‏ 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:40+0000
2022-04-25T11:40+0000
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واتخذ الفلسطينيون هذا الإجراء تعبيرا عن رفضهم مماطلة إدارة الوكالة في إعادة إعمار البيوت المهدمة بالكامل، وفقا لقناة "الغد".وقال أصحاب المنازل المدمرة خلال عدوان مايو/ أيار 2021، خلال كلمتهم إنهم "يحمّلون إدارة "أونروا" مسؤولية المماطلة في تنفيذ حقوقهم، وسيضطروا لتصعيد حراكهم إن لم تستجب الوكالة لمطالبهم بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".كما احتج الفلسطينيون، اليوم الاثنين، على دعوات المفوض العام لوكالة غزت وتشغل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، إلى إحالة عمل الوكالة لجهات أخرى.ورفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع، اليوم الاثنين، ما ورد في رسالة لازاريني، الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والتي تتناول زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا"، وتحت إشرافها وتوجيهها، وفقا وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وعبرت الدائرة عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام "لأونروا" عن قبوله بنقل بعض صلاحيات وكالة الغوث لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

فلسطينيون يشعلون الإطارات أمام مقر "الأونروا" في غزة... صور

11:40 GMT 25.04.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIBشعار وكالة "أونروا"
شعار وكالة أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
شعار وكالة "أونروا"
© AFP 2022 / SAID KHATIB
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قام فلسطينيون، اليوم الاثنين، بإشعال النار في إطارات مطاطية أمام مقر وكالة ‏غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة.‏
واتخذ الفلسطينيون هذا الإجراء تعبيرا عن رفضهم مماطلة إدارة الوكالة في إعادة إعمار البيوت المهدمة بالكامل، وفقا لقناة "الغد".
وقال أصحاب المنازل المدمرة خلال عدوان مايو/ أيار 2021، خلال كلمتهم إنهم "يحمّلون إدارة "أونروا" مسؤولية المماطلة في تنفيذ حقوقهم، وسيضطروا لتصعيد حراكهم إن لم تستجب الوكالة لمطالبهم بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
كما احتج الفلسطينيون، اليوم الاثنين، على دعوات المفوض العام لوكالة غزت وتشغل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، إلى إحالة عمل الوكالة لجهات أخرى.
ورفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع، اليوم الاثنين، ما ورد في رسالة لازاريني، الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والتي تتناول زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا"، وتحت إشرافها وتوجيهها، وفقا وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وعبرت الدائرة عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام "لأونروا" عن قبوله بنقل بعض صلاحيات وكالة الغوث لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية
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