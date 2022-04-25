https://arabic.sputniknews.com/20220425/كلاشينكوف-تطور-طلقات-سوداء-تتميز-بسرعة-الرصاصة-1061583467.html
"كلاشينكوف" تطور طلقات سوداء تتميز بسرعة الرصاصة
"كلاشينكوف" تطور طلقات سوداء تتميز بسرعة الرصاصة
أعلن مجمع "كلاشينكوف" عن البدء ببيع مجموعة جديدة من الطلقات أطلق عليها اسم "ستريلا" تتميز بسرعة رصاصاتها العالية ولونها الأسود. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:38+0000
2022-04-25T13:38+0000
2022-04-25T13:38+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104595/07/1045950755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5867a3a396544ace1300c786a57faf.jpg
وبحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للمجمع، فإن هذه الطلقات ستتضمن السلسلة الأكثر شيوعا مثل 9 ملم ger ، 5.45x39، 223 Rem. ، 7.62x39 ، 308 Win. ، 7.62x54R، وهي مخصصة للمنتجات الأكثر شعبية في "كلاشينكوف" ومصنع إيجيفسك الميكانيكي - تايجر وسايجا ولوس وغيرها من البنادق الخفيفة".وبحسب المجمع فإنه تم تطوير الطلقات "السوداء" وتحسين المقذوف (الرصاصة)، حيث تم زيادة سرعة بعض أنواع الطلقات مع زيادة في تسطيح الشكل الخارجي لزيادة سرعتها لتصبح أسرع ولرفع معدل إصابتها للهدف.وتم طلاء هذا النوع من الطلقات باللون الأسود بالإضافة لطلاء إضافي مزود بخصائص لمنع التآكل.جرى تطوير الطلقات بمشاركة متخصصين معنيين ويتم إنتاجها في مصنع بارناؤول للذخيرة. ولإنتاجها، تم إطلاق خط جديد من الأكسدة الكيميائية في المؤسسة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104595/07/1045950755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_149ed42399d208d2c1333849db8c17cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"كلاشينكوف" تطور طلقات سوداء تتميز بسرعة الرصاصة
تابعنا عبر
أعلن مجمع "كلاشينكوف" عن البدء ببيع مجموعة جديدة من الطلقات أطلق عليها اسم "ستريلا" تتميز بسرعة رصاصاتها العالية ولونها الأسود.
وبحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للمجمع، فإن هذه الطلقات ستتضمن السلسلة
الأكثر شيوعا مثل 9 ملم ger ، 5.45x39، 223 Rem. ، 7.62x39 ، 308 Win. ، 7.62x54R، وهي مخصصة للمنتجات الأكثر شعبية في "كلاشينكوف" ومصنع إيجيفسك الميكانيكي - تايجر وسايجا ولوس وغيرها من البنادق الخفيفة".
وبحسب المجمع
فإنه تم تطوير الطلقات "السوداء" وتحسين المقذوف (الرصاصة)، حيث تم زيادة سرعة بعض أنواع الطلقات مع زيادة في تسطيح الشكل الخارجي لزيادة سرعتها لتصبح أسرع ولرفع معدل إصابتها للهدف.
وتم طلاء هذا النوع من الطلقات باللون الأسود بالإضافة لطلاء إضافي مزود بخصائص لمنع التآكل.
جرى تطوير الطلقات بمشاركة متخصصين معنيين ويتم إنتاجها في مصنع بارناؤول للذخيرة. ولإنتاجها، تم إطلاق خط جديد من الأكسدة الكيميائية في المؤسسة.