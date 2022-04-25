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"كلاشينكوف" تطور طلقات سوداء تتميز بسرعة الرصاصة
"كلاشينكوف" تطور طلقات سوداء تتميز بسرعة الرصاصة
أعلن مجمع "كلاشينكوف" عن البدء ببيع مجموعة جديدة من الطلقات أطلق عليها اسم "ستريلا" تتميز بسرعة رصاصاتها العالية ولونها الأسود. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:38+0000
2022-04-25T13:38+0000
رصد عسكري
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وبحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للمجمع، فإن هذه الطلقات ستتضمن السلسلة الأكثر شيوعا مثل 9 ملم ger ، 5.45x39، 223 Rem. ، 7.62x39 ، 308 Win. ، 7.62x54R، وهي مخصصة للمنتجات الأكثر شعبية في "كلاشينكوف" ومصنع إيجيفسك الميكانيكي - تايجر وسايجا ولوس وغيرها من البنادق الخفيفة".وبحسب المجمع فإنه تم تطوير الطلقات "السوداء" وتحسين المقذوف (الرصاصة)، حيث تم زيادة سرعة بعض أنواع الطلقات مع زيادة في تسطيح الشكل الخارجي لزيادة سرعتها لتصبح أسرع ولرفع معدل إصابتها للهدف.وتم طلاء هذا النوع من الطلقات باللون الأسود بالإضافة لطلاء إضافي مزود بخصائص لمنع التآكل.جرى تطوير الطلقات بمشاركة متخصصين معنيين ويتم إنتاجها في مصنع بارناؤول للذخيرة. ولإنتاجها، تم إطلاق خط جديد من الأكسدة الكيميائية في المؤسسة.
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رصد عسكري

"كلاشينكوف" تطور طلقات سوداء تتميز بسرعة الرصاصة

13:38 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan
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أعلن مجمع "كلاشينكوف" عن البدء ببيع مجموعة جديدة من الطلقات أطلق عليها اسم "ستريلا" تتميز بسرعة رصاصاتها العالية ولونها الأسود.
وبحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للمجمع، فإن هذه الطلقات ستتضمن السلسلة الأكثر شيوعا مثل 9 ملم ger ، 5.45x39، 223 Rem. ، 7.62x39 ، 308 Win. ، 7.62x54R، وهي مخصصة للمنتجات الأكثر شعبية في "كلاشينكوف" ومصنع إيجيفسك الميكانيكي - تايجر وسايجا ولوس وغيرها من البنادق الخفيفة".
وبحسب المجمع فإنه تم تطوير الطلقات "السوداء" وتحسين المقذوف (الرصاصة)، حيث تم زيادة سرعة بعض أنواع الطلقات مع زيادة في تسطيح الشكل الخارجي لزيادة سرعتها لتصبح أسرع ولرفع معدل إصابتها للهدف.
وتم طلاء هذا النوع من الطلقات باللون الأسود بالإضافة لطلاء إضافي مزود بخصائص لمنع التآكل.
جرى تطوير الطلقات بمشاركة متخصصين معنيين ويتم إنتاجها في مصنع بارناؤول للذخيرة. ولإنتاجها، تم إطلاق خط جديد من الأكسدة الكيميائية في المؤسسة.
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