https://arabic.sputniknews.com/20220425/كوريا-الجنوبية-تعلن-افتتاح-البيت-الأزرق-أمام-الجمهور--1061580624.html
كوريا الجنوبية تعلن افتتاح "البيت الأزرق" أمام الجمهور
كوريا الجنوبية تعلن افتتاح "البيت الأزرق" أمام الجمهور
أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن المجمع الرئاسي في البيت الأزرق "تشونغ وا ديه" في العاصمة سيئول سيفتح أبوابه أمام الجمهور ابتداء من 10 مايو/أيار المقبل، وقوفا... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T12:23+0000
2022-04-25T12:23+0000
2022-04-25T12:23+0000
العالم
كوريا الجنوبية
تنصيب
رئيس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102985/05/1029850544_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5e7097579ea9eadc728d753e71afc04.jpg
وقال رئيس فرقة العمل الخاصة بنقل المكتب الرئاسي، يون هان-هونغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "قررنا فتح أبواب البيت الأزرق بالكامل أمام الجمهور مع انتهاء حفل التنصيب في يوم 10 مايو".ووفقا لفرقة العمل، فإنه يمكن حجز الزيارات مسبقا عبر الإنترنت اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء، وسيقتصر عدد الزوار على 39,000 شخص يوميا، أو ما يصل إلى 6,500 شخص في كل ساعتين.وقد وعد الرئيس المنتخب "يون" خلال حملته الانتخابية بنقل المكتب الرئاسي من "تشونغ وا ديه" وإعادة المجمع الرئاسي للجمهور، قائلا إن هذه الخطوة ستساعده على التواصل بشكل أفضل مع الناس، حيث أصبح "تشونغ وا ديه" رمزا للقوة الإمبريالية.وسيتم إنشاء المكتب الرئاسي الجديد في مجمع وزارة الدفاع في منطقة يونغسان في سيئول.وسيفتح البيت الأزرق أبوابه من الظهر حتى الساعة 8 مساء في الـ 10 مايو وهو تنصيب الرئيس المنتخب "يون سيوك-يول"، ثم من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء كل يوم بعد ذلك، بما يشمل عطلات نهاية الأسبوع.يُذكر أن بعض مناطق المجمع، بما في ذلك أجزاء من المقر الرئاسي والمبنى الرئيسي، ستكون محظورة حتى الانتهاء من عملية نقل جميع المعدات والوثائق الحساسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الرئيس-الكوري-الجنوبي-المنتخب-يدعو-الرئيسة-السابقة-إلى-حفل-تنصيبه-ويعتذر-عن-موقفه-منها-وقت-سجنها-1061113336.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102985/05/1029850544_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_13c773ba6db4dbebe8bd9b4ce0c2b4e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, تنصيب, رئيس
كوريا الجنوبية تعلن افتتاح "البيت الأزرق" أمام الجمهور
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن المجمع الرئاسي في البيت الأزرق "تشونغ وا ديه" في العاصمة سيئول سيفتح أبوابه أمام الجمهور ابتداء من 10 مايو/أيار المقبل، وقوفا عند وعد "يون" بإعادة المجمع إلى الشعب.
وقال رئيس فرقة العمل الخاصة بنقل المكتب الرئاسي، يون هان-هونغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "قررنا فتح أبواب البيت الأزرق بالكامل أمام الجمهور مع انتهاء حفل التنصيب في يوم 10 مايو".
وأضاف: "وهكذا، فإن المبنى الرئيسي ودار الضيافة "سانغ تشون جيه’"، فضلا عن حديقة "نوكجيوون"، ستُولد من جديد كمساحة مفتوحة، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بها".
ووفقا لفرقة العمل، فإنه يمكن حجز الزيارات مسبقا عبر الإنترنت اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء، وسيقتصر عدد الزوار على 39,000 شخص يوميا، أو ما يصل إلى 6,500 شخص في كل ساعتين.
وقد وعد الرئيس المنتخب "يون" خلال حملته الانتخابية بنقل المكتب الرئاسي من "تشونغ وا ديه" وإعادة المجمع الرئاسي للجمهور، قائلا إن هذه الخطوة ستساعده على التواصل بشكل أفضل مع الناس، حيث أصبح "تشونغ وا ديه" رمزا للقوة الإمبريالية.
وسيتم إنشاء المكتب الرئاسي
الجديد في مجمع وزارة الدفاع في منطقة يونغسان في سيئول.
وسيفتح البيت الأزرق أبوابه من الظهر حتى الساعة 8 مساء في الـ 10 مايو وهو تنصيب الرئيس المنتخب "يون سيوك-يول"، ثم من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء كل يوم بعد ذلك، بما يشمل عطلات نهاية الأسبوع.
يُذكر أن بعض مناطق المجمع، بما في ذلك أجزاء من المقر الرئاسي والمبنى الرئيسي، ستكون محظورة حتى الانتهاء من عملية نقل جميع المعدات والوثائق الحساسة.