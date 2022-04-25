https://arabic.sputniknews.com/20220425/كوريا-الجنوبية-تعلن-افتتاح-البيت-الأزرق-أمام-الجمهور--1061580624.html

كوريا الجنوبية تعلن افتتاح "البيت الأزرق" أمام الجمهور

كوريا الجنوبية تعلن افتتاح "البيت الأزرق" أمام الجمهور

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن المجمع الرئاسي في البيت الأزرق "تشونغ وا ديه" في العاصمة سيئول سيفتح أبوابه أمام الجمهور ابتداء من 10 مايو/أيار المقبل، وقوفا... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T12:23+0000

2022-04-25T12:23+0000

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العالم

كوريا الجنوبية

تنصيب

رئيس

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وقال رئيس فرقة العمل الخاصة بنقل المكتب الرئاسي، يون هان-هونغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "قررنا فتح أبواب البيت الأزرق بالكامل أمام الجمهور مع انتهاء حفل التنصيب في يوم 10 مايو".ووفقا لفرقة العمل، فإنه يمكن حجز الزيارات مسبقا عبر الإنترنت اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء، وسيقتصر عدد الزوار على 39,000 شخص يوميا، أو ما يصل إلى 6,500 شخص في كل ساعتين.وقد وعد الرئيس المنتخب "يون" خلال حملته الانتخابية بنقل المكتب الرئاسي من "تشونغ وا ديه" وإعادة المجمع الرئاسي للجمهور، قائلا إن هذه الخطوة ستساعده على التواصل بشكل أفضل مع الناس، حيث أصبح "تشونغ وا ديه" رمزا للقوة الإمبريالية.وسيتم إنشاء المكتب الرئاسي الجديد في مجمع وزارة الدفاع في منطقة يونغسان في سيئول.وسيفتح البيت الأزرق أبوابه من الظهر حتى الساعة 8 مساء في الـ 10 مايو وهو تنصيب الرئيس المنتخب "يون سيوك-يول"، ثم من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء كل يوم بعد ذلك، بما يشمل عطلات نهاية الأسبوع.يُذكر أن بعض مناطق المجمع، بما في ذلك أجزاء من المقر الرئاسي والمبنى الرئيسي، ستكون محظورة حتى الانتهاء من عملية نقل جميع المعدات والوثائق الحساسة.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/الرئيس-الكوري-الجنوبي-المنتخب-يدعو-الرئيسة-السابقة-إلى-حفل-تنصيبه-ويعتذر-عن-موقفه-منها-وقت-سجنها-1061113336.html

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العالم, كوريا الجنوبية, تنصيب, رئيس