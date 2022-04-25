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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220425/كيف-تعمل-منظومة-صواريخ-إسكندر-في-أوكرانيا-فيديو-1061572419.html
كيف تعمل منظومة صواريخ "إسكندر" في أوكرانيا... فيديو
كيف تعمل منظومة صواريخ "إسكندر" في أوكرانيا... فيديو
من الآليات التي يستعين بها منفذو العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، منظومات صواريخ "إسكندر" التكتيكية التي تستخدم لقصف منشآت عسكرية تابعة لقوات نظام الحكم... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:43+0000
2022-04-25T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الاثنين، فيديو يُظهر كيفية تدمير مستودعات الجيش الأوكراني بصواريخ "إسكندر".وتم إطلاق صواريخ "إسكندر" عليها بعدما أكدت وسائل الاستطلاع والاستخبار وجود الأسلحة والآليات العسكرية والذخائر فيها.وبعد إطلاق الصواريخ أسرعت القواذف بمغادرة موقعها متوجهة إلى موقع آخر لإطلاق الصواريخ على أهداف أخرى.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
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رصد عسكري

كيف تعمل منظومة صواريخ "إسكندر" في أوكرانيا... فيديو

07:43 GMT 25.04.2022
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منظومة صواريخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
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من الآليات التي يستعين بها منفذو العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، منظومات صواريخ "إسكندر" التكتيكية التي تستخدم لقصف منشآت عسكرية تابعة لقوات نظام الحكم الأوكراني.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الاثنين، فيديو يُظهر كيفية تدمير مستودعات الجيش الأوكراني بصواريخ "إسكندر".
وتم إطلاق صواريخ "إسكندر" عليها بعدما أكدت وسائل الاستطلاع والاستخبار وجود الأسلحة والآليات العسكرية والذخائر فيها.
وبعد إطلاق الصواريخ أسرعت القواذف بمغادرة موقعها متوجهة إلى موقع آخر لإطلاق الصواريخ على أهداف أخرى.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:34 GMT
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