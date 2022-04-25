https://arabic.sputniknews.com/20220425/كييف-تحث-لندن-على-منع-دخول-قطرة-نفط-واحدة-من-روسيا-إلى-البلاد-1061602066.html
كييف تحث لندن على منع دخول "قطرة نفط واحدة" من روسيا إلى البلاد
كييف تحث لندن على منع دخول "قطرة نفط واحدة" من روسيا إلى البلاد
حثت أوكرانيا بريطانيا على ضمان "عدم دخول قطرة واحدة من النفط الروسي إلى البلاد". 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:15+0000
2022-04-25T14:15+0000
2022-04-25T14:15+0000
اقتصاد
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وبحسب ما نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد دعا أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للشؤون الاقتصادية، بريطانيا لمنع دخول "قطرة نفط روسي إلى بريطانيا"، قائلا: "بالنسبة لنا، كل قطرة من النفط الروسي هي زيت الدم. لكي تنحاز المملكة المتحدة حقًا إلى جانب الأوكرانيين، نحتاج إلى مقاطعة كاملة وفورية للوقود الأحفوري الروسي والطريقة الوحيدة لتجنب مساعدة بوتين عن غير قصد، هو عدم دخول قطرة واحدة من النفط الروسي إلى البلاد وبيعها للشركات البريطانية".على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قامت العديد من الدول الغربية بفرض عقوبات ضد روسيا. وتم قطع اتصال عدد من البنوك الروسية بنظام SWIFT ، وتوقفت Visa وMastercard عن خدمة البطاقات المصرفية الروسية في الخارج، وأعلن عدد من الشركات العالمية انسحابها من السوق الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
كييف تحث لندن على منع دخول "قطرة نفط واحدة" من روسيا إلى البلاد
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حثت أوكرانيا بريطانيا على ضمان "عدم دخول قطرة واحدة من النفط الروسي إلى البلاد".
وبحسب ما نشرت صحيفة
"تلغراف" البريطانية، فقد دعا أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للشؤون الاقتصادية، بريطانيا لمنع دخول "قطرة نفط روسي إلى بريطانيا"، قائلا: "بالنسبة لنا، كل قطرة من النفط الروسي
هي زيت الدم. لكي تنحاز المملكة المتحدة حقًا إلى جانب الأوكرانيين، نحتاج إلى مقاطعة كاملة وفورية للوقود الأحفوري الروسي والطريقة الوحيدة لتجنب مساعدة بوتين عن غير قصد، هو عدم دخول قطرة واحدة من النفط الروسي إلى البلاد وبيعها للشركات البريطانية".
هذا وتشتري بريطانيا من روسيا حوالي 8% من إجمالي احتياجاتها.
على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قامت العديد من الدول الغربية بفرض عقوبات ضد روسيا. وتم قطع اتصال عدد من البنوك الروسية بنظام SWIFT ، وتوقفت Visa وMastercard عن خدمة البطاقات المصرفية الروسية في الخارج، وأعلن عدد من الشركات العالمية انسحابها من السوق الروسية.