https://arabic.sputniknews.com/20220425/ماكرون-يقبل-يد-مطربة-مصرية-في-حفل-إعادة-انتخابه-وتصبح-حديث-الصحف-الفرنسية-فيديو-1061575695.html
ماكرون يقبل يد مطربة مصرية في حفل إعادة انتخابه وتصبح حديث الصحف الفرنسية... فيديو
ماكرون يقبل يد مطربة مصرية في حفل إعادة انتخابه وتصبح حديث الصحف الفرنسية... فيديو
عبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إعجابه الشديد بأداء مطربة مصرية خلال حفل فوزه بولاية ثانية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T10:07+0000
2022-04-25T10:07+0000
2022-04-25T10:07+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
مجتمع
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وفور انتهاء المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، من أداء النشيد الوطني في حفل النصر، قام الرئيس الفرنسي بمصافحتها وقبّل يدها، إعجابا بأدائها.وحصدت اللقطة تفاعلا واسعا من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بأداء الديباني المؤثر في الحفل.بعد أدائها، وتداولت صحف فرنسية أداء فرح الديباني في حفل النصر كان مذهلا"، إذ وصفت صحيفة "باربس ماتش" أداءها في حفل فوز ماكرون بولاية رئاسية جديدة بأنه "مذهل".كما نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تقريرا كاملا عن فرح الديباني.وفرح الديباني مصري الجنسية، نشات في محافظة الإسكندرية، فرح الديباني، ودرست في المدرسة الألمانية للموسيقى، والتحقت بأوبرا باريس في عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019.وتلقت الديباني تكريما من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، عن مشوارها الفني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, مجتمع
ماكرون يقبل يد مطربة مصرية في حفل إعادة انتخابه وتصبح حديث الصحف الفرنسية... فيديو
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عبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إعجابه الشديد بأداء مطربة مصرية خلال حفل فوزه بولاية ثانية.
وفور انتهاء المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، من أداء النشيد الوطني في حفل النصر، قام الرئيس الفرنسي بمصافحتها وقبّل يدها، إعجابا بأدائها.
وحصدت اللقطة تفاعلا واسعا من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بأداء الديباني المؤثر في الحفل.
بعد أدائها، وتداولت صحف فرنسية أداء فرح الديباني
في حفل النصر كان مذهلا"، إذ وصفت صحيفة "باربس ماتش" أداءها في حفل فوز ماكرون بولاية رئاسية جديدة بأنه "مذهل".
كما نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تقريرا كاملا عن فرح الديباني.
وفرح الديباني مصري الجنسية، نشات في محافظة الإسكندرية، فرح الديباني، ودرست في المدرسة الألمانية للموسيقى، والتحقت بأوبرا باريس في عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019.
وتلقت الديباني تكريما من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، عن مشوارها الفني.