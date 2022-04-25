https://arabic.sputniknews.com/20220425/محافظ-مقاطعة-كورسك-الروسية-إسقاط-طائرتين-دون-طيار-أوكرانيتين-في-قرية-بوروفسكوي-1061571114.html
محافظ مقاطعة كورسك الروسية: إسقاط طائرتين دون طيار أوكرانيتين في قرية بوروفسكوي
محافظ مقاطعة كورسك الروسية: إسقاط طائرتين دون طيار أوكرانيتين في قرية بوروفسكوي
قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيّرتين في قرية بوروفسكوي، ولم تقع إصابات أو أضرار، والوضع تحت السيطرة. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T06:42+0000
2022-04-25T06:42+0000
2022-04-25T06:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب على قناته على تلغرام: "اليوم في الساعة 4.15 صباحًا في قرية بوروفسكوي في منطقة ريلسكي، أسقطت أطقم الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين".وأشار إلى أنه لم تقع إصابات ودمار، "فالوضع تحت السيطرة بالكامل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
محافظ مقاطعة كورسك الروسية: إسقاط طائرتين دون طيار أوكرانيتين في قرية بوروفسكوي
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قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيّرتين في قرية بوروفسكوي، ولم تقع إصابات أو أضرار، والوضع تحت السيطرة.
وكتب على قناته على تلغرام: "اليوم في الساعة 4.15 صباحًا في قرية بوروفسكوي في منطقة ريلسكي، أسقطت أطقم الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين".
وأشار إلى أنه لم تقع إصابات ودمار، "فالوضع تحت السيطرة بالكامل".