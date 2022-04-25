مشاهد من آزوفستال في ماريوبول
أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم، لمغادرة أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
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منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية المعارك في مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
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منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية المعارك في مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورممر إنساني لخروج العسكريين والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 22 أبريل 2022
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ممر إنساني لخروج العسكريين والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 22 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
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منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
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منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Sergey Baturinمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
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© Sputnik . Sergey Baturin
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Sergey Baturinمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
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© Sputnik . Sergey Baturin
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
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منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
وقال المسؤول: "استرشادا بمبادئ إنسانية بحتة، قررت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية اعتبارا من الساعة 14:00 (بتوقيت موسكو) من يوم 25 أبريل/ نيسان 2022، وقف أي أعمال قتالية من جانب واحد، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب هذه الفئة من المواطنين (المدنيين) في أي اتجاه يختارونه".