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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/مشاهد-من-آزوفستال-في-ماريوبول-1061572662.html
مشاهد من آزوفستال في ماريوبول
مشاهد من آزوفستال في ماريوبول
أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم، لمغادرة أراضي مصنع... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:29+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال المسؤول: "استرشادا بمبادئ إنسانية بحتة، قررت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية اعتبارا من الساعة 14:00 (بتوقيت موسكو) من يوم 25 أبريل/ نيسان 2022، وقف أي أعمال قتالية من جانب واحد، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب هذه الفئة من المواطنين (المدنيين) في أي اتجاه يختارونه".اقرأ أيضا - الخارجية الروسية ترجح مناقشة مسألة "آزوفستال" خلال زيارة غوتيريش إلى موسكو
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фото, أخبار أوكرانيا, صور, وسائط متعددة

مشاهد من آزوفستال في ماريوبول

11:29 GMT 25.04.2022
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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم، لمغادرة أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية المعارك في مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022

منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية المعارك في مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية المعارك في مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022

© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورممر إنساني لخروج العسكريين والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 22 أبريل 2022
ممر إنساني لخروج العسكريين والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 22 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
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ممر إنساني لخروج العسكريين والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 22 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Sergey Baturinمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Sergey Baturin
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Sergey Baturinمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Sergey Baturin
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022

منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور

منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022

وقال المسؤول: "استرشادا بمبادئ إنسانية بحتة، قررت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية اعتبارا من الساعة 14:00 (بتوقيت موسكو) من يوم 25 أبريل/ نيسان 2022، وقف أي أعمال قتالية من جانب واحد، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب هذه الفئة من المواطنين (المدنيين) في أي اتجاه يختارونه".
اقرأ أيضا - الخارجية الروسية ترجح مناقشة مسألة "آزوفستال" خلال زيارة غوتيريش إلى موسكو
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