https://arabic.sputniknews.com/20220425/مصر-تاكيس-جونياس-يتولى-تدريب-بيراميدز-رسميا-1061612552.html
مصر… تاكيس جونياس يتولى تدريب بيراميدز رسميا
مصر… تاكيس جونياس يتولى تدريب بيراميدز رسميا
تولى اليوناني تاكيس جونياس منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي "بيراميدز" المصري، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب المنتخب الوطني المصري. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T20:07+0000
2022-04-25T20:07+0000
2022-04-25T20:07+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103800/40/1038004068_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_1e22cce91cee69ff7e240648a7fbb26e.jpg
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن النادي أعلن رسميا تعيين جونياس، مديرا فنيا للفريق.وأوضح أن المدرب الجديد بدأ مهمته تدريب نادي بيراميدز، اليوم بملعب الدفاع الجوي، للاستعداد لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.وقال الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد، إن جونياس كانت له تجربة ناجحة مع نادي بيراميدز، نهاية الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه كان يقدم أداء متميزا.وتابع: "تجربة تاكيس المميزة مع الفريق في الموسم الماضي كانت حافزا لاتخاذ القرار الخاص بعودته".يذكر أن جونياس، كان يقود بيراميدز في الموسم السابق واستطاع الفوز في 5 مباريات من أصل 12 مباراة لم يخسر منها سوى مباراة واحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/بيراميدز-المصري-يودع-بطولة-الكونفدرالية-في-آخر-مباريات-إيهاب-جلال-فيديو-1061558963.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103800/40/1038004068_425:0:3500:2306_1920x0_80_0_0_2b580b4e9a9473efd97c6416b68897bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الدوري المصري الممتاز
مصر… تاكيس جونياس يتولى تدريب بيراميدز رسميا
تابعنا عبر
تولى اليوناني تاكيس جونياس منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي "بيراميدز" المصري، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب المنتخب الوطني المصري.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن النادي أعلن
رسميا تعيين جونياس، مديرا فنيا للفريق.
وأوضح أن المدرب الجديد بدأ مهمته تدريب نادي بيراميدز
، اليوم بملعب الدفاع الجوي، للاستعداد لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
وقال الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد، إن جونياس كانت له تجربة ناجحة
مع نادي بيراميدز، نهاية الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه كان يقدم أداء متميزا.
وتابع: "تجربة تاكيس المميزة مع الفريق في الموسم الماضي كانت حافزا لاتخاذ القرار الخاص بعودته".
يذكر أن جونياس، كان يقود بيراميدز في الموسم السابق
واستطاع الفوز في 5 مباريات من أصل 12 مباراة لم يخسر منها سوى مباراة واحدة.