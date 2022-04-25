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مصر… تاكيس جونياس يتولى تدريب بيراميدز رسميا
مصر… تاكيس جونياس يتولى تدريب بيراميدز رسميا
تولى اليوناني تاكيس جونياس منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي "بيراميدز" المصري، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب المنتخب الوطني المصري. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T20:07+0000
2022-04-25T20:07+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن النادي أعلن رسميا تعيين جونياس، مديرا فنيا للفريق.وأوضح أن المدرب الجديد بدأ مهمته تدريب نادي بيراميدز، اليوم بملعب الدفاع الجوي، للاستعداد لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.وقال الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد، إن جونياس كانت له تجربة ناجحة مع نادي بيراميدز، نهاية الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه كان يقدم أداء متميزا.وتابع: "تجربة تاكيس المميزة مع الفريق في الموسم الماضي كانت حافزا لاتخاذ القرار الخاص بعودته".يذكر أن جونياس، كان يقود بيراميدز في الموسم السابق واستطاع الفوز في 5 مباريات من أصل 12 مباراة لم يخسر منها سوى مباراة واحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/بيراميدز-المصري-يودع-بطولة-الكونفدرالية-في-آخر-مباريات-إيهاب-جلال-فيديو-1061558963.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز

مصر… تاكيس جونياس يتولى تدريب بيراميدز رسميا

20:07 GMT 25.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمباراة الأهلي مع بيراميدز - رمضان صبحي
مباراة الأهلي مع بيراميدز - رمضان صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تولى اليوناني تاكيس جونياس منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي "بيراميدز" المصري، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب المنتخب الوطني المصري.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن النادي أعلن رسميا تعيين جونياس، مديرا فنيا للفريق.
وأوضح أن المدرب الجديد بدأ مهمته تدريب نادي بيراميدز، اليوم بملعب الدفاع الجوي، للاستعداد لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
مباراة الأهلي امام بيراميدز - عبد الله السعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
بيراميدز المصري يودع بطولة الكونفدرالية في آخر مباريات إيهاب جلال... فيديو
أمس, 15:27 GMT
وقال الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد، إن جونياس كانت له تجربة ناجحة مع نادي بيراميدز، نهاية الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه كان يقدم أداء متميزا.
وتابع: "تجربة تاكيس المميزة مع الفريق في الموسم الماضي كانت حافزا لاتخاذ القرار الخاص بعودته".
يذكر أن جونياس، كان يقود بيراميدز في الموسم السابق واستطاع الفوز في 5 مباريات من أصل 12 مباراة لم يخسر منها سوى مباراة واحدة.
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