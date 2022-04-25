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مصر تستضيف بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بمشاركة 44 دولة
مصر تستضيف بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بمشاركة 44 دولة
تنطلق بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة، التي تستضيفها مصر في الصالة الرئيسية في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 أبريل/ نيسان الجاري حتى 1 مايو/... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:07+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أوضح أن البطولة يشارك فيها 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبا و138 لاعبة يمثلون 44 دولة.وتشمل الدول المشاركة كل من:مصر والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين والمجر والهند والعراق وإيطاليا والأردن واليابان وكازاخستان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا ولبنان.ولوكسمبورغ والمغرب وهولندا وباراغواي وباكستان وبولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا والأرجنتين وكندا وإستونيا وجورجيا ورومانيا وسنغافورة وصربيا.ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بكامل لاعبيه بالإضافة إلى عدد من اللاعبين على نفقتهم الخاصة.ويشرف على تدريب المنتخب المصري سامي صلاح الدين، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والمدرب العام خالد يوسف.وكان من المقرر إقامة البطولة في كولومبيا، التي اعتذرت عن استضافتها قبل 36 يوما فقط من انطلاقها فتم إسناد تنظيمها إلى مصر بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال التي أقيمت في الفترة من 25 وحتى 27 فبراير/ شباط الماضي وشهدت مشاركة 177 لاعبا من 36 دولة.
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رياضة, أخبار مصر الآن

مصر تستضيف بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بمشاركة 44 دولة

15:07 GMT 25.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHافتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تنطلق بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة، التي تستضيفها مصر في الصالة الرئيسية في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 أبريل/ نيسان الجاري حتى 1 مايو/ أيار المقبل.
جاء ذلك وفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أوضح أن البطولة يشارك فيها 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبا و138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

وتشمل الدول المشاركة كل من:

مصر والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين والمجر والهند والعراق وإيطاليا والأردن واليابان وكازاخستان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا ولبنان.
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ولوكسمبورغ والمغرب وهولندا وباراغواي وباكستان وبولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا والأرجنتين وكندا وإستونيا وجورجيا ورومانيا وسنغافورة وصربيا.
ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بكامل لاعبيه بالإضافة إلى عدد من اللاعبين على نفقتهم الخاصة.
ويشرف على تدريب المنتخب المصري سامي صلاح الدين، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والمدرب العام خالد يوسف.
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وكان من المقرر إقامة البطولة في كولومبيا، التي اعتذرت عن استضافتها قبل 36 يوما فقط من انطلاقها فتم إسناد تنظيمها إلى مصر بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال التي أقيمت في الفترة من 25 وحتى 27 فبراير/ شباط الماضي وشهدت مشاركة 177 لاعبا من 36 دولة.
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