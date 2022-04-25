https://arabic.sputniknews.com/20220425/مصر-حريق-في-حديقة-الأورمان-تزامنا-مع-احتفالات-شم-النسيم-1061602310.html
مصر… حريق في حديقة الأورمان تزامنا مع احتفالات "شم النسيم"
مصر… حريق في حديقة الأورمان تزامنا مع احتفالات "شم النسيم"
شهدت حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة المصرية اندلاع حريق كبير تزامنا مع احتفالات المصريين بـ"شم النسيم". 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:40+0000
2022-04-25T14:40+0000
2022-04-25T14:40+0000
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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية في خبر عن الحريق، إنه اندلع في مخلفات أشجار نخيل بالحديقة، مشيرة إلى أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه.ولفتت الصحيفة إلى أن الحريق الذي اندلع بالحديقة لم يؤد إلى أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن سرعة استجابة قوات النجدة والحماية المدنية وانتقالهم إلى موقع الحريق ساهم في الحد من تأثيره.وأوضحت الصحيفة أن الحريق شارك في إطفائه 3 سيارات إسعاف، وأن عملية الدخول والخروج من الحديقة تم استئنافها في وقت لاحق.
https://arabic.sputniknews.com/20210314/من-بينها-12-ألف-نوع-صبار-تفاصيل-أكبر-معرض-للزهور-بمصر-1048362455.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر… حريق في حديقة الأورمان تزامنا مع احتفالات "شم النسيم"
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شهدت حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة المصرية اندلاع حريق كبير تزامنا مع احتفالات المصريين بـ"شم النسيم".
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية في خبر عن الحريق
، إنه اندلع في مخلفات أشجار نخيل بالحديقة، مشيرة إلى أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحريق الذي اندلع بالحديقة
لم يؤد إلى أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن سرعة استجابة قوات النجدة والحماية المدنية وانتقالهم إلى موقع الحريق ساهم في الحد من تأثيره.
وأوضحت الصحيفة أن الحريق شارك في إطفائه 3 سيارات إسعاف، وأن عملية الدخول والخروج من الحديقة تم استئنافها في وقت لاحق.