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https://arabic.sputniknews.com/20220425/ملك-الأردن-وبايدن-يؤكدان-العمل-على-منع-تكرار-الاعتداء-على-المقدسات-1061607262.html
ملك الأردن وبايدن يؤكدان العمل على منع تكرار الاعتداء على المقدسات
ملك الأردن وبايدن يؤكدان العمل على منع تكرار الاعتداء على المقدسات
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T16:26+0000
2022-04-25T16:26+0000
العالم
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جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين.وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية بأن العاهل الأردني استعرض مع بايدن القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم واشنطن للأردن في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وتناولت المباحثات التطورات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة، حيث أكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق والعمل على منع تكرار الاعتداء على المقدسات.وأكد الملك عبد الله أن الأردن يواصل جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، استنادا إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/رئيس-وزراء-الأردن-نقف-بصلابة-أمام-محاولات-تغيير-الوضع-التاريخي-في-القدس-1061545136.html
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العالم

ملك الأردن وبايدن يؤكدان العمل على منع تكرار الاعتداء على المقدسات

16:26 GMT 25.04.2022
© AP Photo / Michael Sohnالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين.
وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية بأن العاهل الأردني استعرض مع بايدن القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم واشنطن للأردن في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتناولت المباحثات التطورات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة، حيث أكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق والعمل على منع تكرار الاعتداء على المقدسات.
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
رئيس وزراء الأردن: نقف بصلابة أمام محاولات تغيير الوضع التاريخي في القدس
أمس, 10:22 GMT
وأكد الملك عبد الله أن الأردن يواصل جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، استنادا إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات.
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