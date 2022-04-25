https://arabic.sputniknews.com/20220425/ملك-الأردن-يؤكد-لماكرون-استمرار-التزام-بلاده-بالعمل-مع-فرنسا-من-أجل-الاستقرار-الإقليمي-والعالمي-1061602166.html
ملك الأردن يؤكد لماكرون استمرار التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي
ملك الأردن يؤكد لماكرون استمرار التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، حرص بلاده على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية مع باريس، وذلك في تهئنته للرئيس الفرنسي إيمانويل... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:21+0000
2022-04-25T14:21+0000
2022-04-25T14:21+0000
إيمانويل ماكرون
ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن
أخبار فرنسا
العالم العربي
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كتب ملك الأردن بحسابه على موقع "تويتر": "أحر التهاني لصديقي العزيز إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، لا يزال الأردن ملتزما بالعمل معكم من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي، حيث نواصل تعزيز علاقاتنا الثنائية".وحرص العديد من رؤساء الدول العربية على تهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.وقال ماكرون في خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية: أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/-حفتر-يهنئ-ماكرون-على-فوزه-بفترة-رئاسية-ثانية-ويشكر-فرنسا-على-دعمها-ليبيا-في-مكافحة-الإرهاب-1061582879.html
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إيمانويل ماكرون, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, أخبار فرنسا , العالم العربي
ملك الأردن يؤكد لماكرون استمرار التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي
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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، حرص بلاده على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية مع باريس، وذلك في تهئنته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الفوز بولاية ثانية.
كتب ملك الأردن بحسابه على موقع "تويتر": "أحر التهاني لصديقي العزيز إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، لا يزال الأردن ملتزما بالعمل معكم من أجل الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي، حيث نواصل تعزيز علاقاتنا الثنائية".
وحرص العديد من رؤساء الدول العربية على تهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
وقال ماكرون في خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية: أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".