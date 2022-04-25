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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/موسكو-تسبق-كييف-بساعات-معدودة-1061570601.html
موسكو تسبق كييف بساعات معدودة
موسكو تسبق كييف بساعات معدودة
أكد قائد إحدى كتائب المتطوعين لدى قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن أوكرانيا خططت لشن هجوم على دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ وقت بعيد. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T05:56+0000
2022-04-25T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ولم يتمكن نظام كييف من تحقيق ما خطط له لأن روسيا بادرت إلى بدء عمليتها الخاصة قبل أن تبدأ كييف هجومها المرتقب. وسبقت موسكو كييف بساعات معدودة، حسب أخْرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا".وفاجأت العملية الروسية قوات نظام الحكم الأوكراني التي واجهت حالة من الارتباك والإحباط بسبب اضطرارها إلى التحول من هجوم إلى دفاع.ووفق أفيدزبا، وجهت القوات الروسية ضربة احترازية سبّاقة.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس من قوات نظام العنصرية النازية.وشن نظام كييف الحرب على دونباس في عام 2014 بعدما رفض السكان في المنطقة الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف. ولم تتمكن قوات كييف حينئذ من استعادة السيطرة على دونباس، ولكنها تمكنت من احتلال أجزاء من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وتواصل قوات الجمهوريتين الشعبيتين الآن جهودها المبذولة لتحرير أراضيهما بمساعدة وحدات من القوات الروسية، وقد حررت العديد من البلدات والمدن التابعة للجمهوريتين الشعبيتن من الاحتلال.
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رصد عسكري

موسكو تسبق كييف بساعات معدودة

05:56 GMT 25.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورقوات روسية في منطقة محررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية
قوات روسية في منطقة محررة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أكد قائد إحدى كتائب المتطوعين لدى قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن أوكرانيا خططت لشن هجوم على دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ وقت بعيد.
ولم يتمكن نظام كييف من تحقيق ما خطط له لأن روسيا بادرت إلى بدء عمليتها الخاصة قبل أن تبدأ كييف هجومها المرتقب. وسبقت موسكو كييف بساعات معدودة، حسب أخْرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا".
وفاجأت العملية الروسية قوات نظام الحكم الأوكراني التي واجهت حالة من الارتباك والإحباط بسبب اضطرارها إلى التحول من هجوم إلى دفاع.
ووفق أفيدزبا، وجهت القوات الروسية ضربة احترازية سبّاقة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس من قوات نظام العنصرية النازية.
وشن نظام كييف الحرب على دونباس في عام 2014 بعدما رفض السكان في المنطقة الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف. ولم تتمكن قوات كييف حينئذ من استعادة السيطرة على دونباس، ولكنها تمكنت من احتلال أجزاء من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وتواصل قوات الجمهوريتين الشعبيتين الآن جهودها المبذولة لتحرير أراضيهما بمساعدة وحدات من القوات الروسية، وقد حررت العديد من البلدات والمدن التابعة للجمهوريتين الشعبيتن من الاحتلال.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:34 GMT
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