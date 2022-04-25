https://arabic.sputniknews.com/20220425/موسكو-تطالب-واشنطن-بوقف-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1061573378.html

موسكو تطالب واشنطن بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة

موسكو تطالب واشنطن بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الاثنين، إن موسكو طالبت واشنطن بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدا أنه قد تم تسليم مذكرة إلى... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T08:36+0000

2022-04-25T08:36+0000

2022-04-25T08:36+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال السفير في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "800 مليون دولار، هذا هو المبلغ الذي ستزود به واشنطن أسلحة إلى كييف. وهو رقم ضخم، ولا يسهم في البحث عن حل دبلوماسي للوضع".وأضاف: "لقد سلمنا مذكرة وأكدنا أن هذا الوضع غير مقبول، (تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة)، وطالبنا بوضع حد لهذه الممارسة".وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد وصول وزير الدفاع ووزيرة الخارجية الأمريكية إلى أوكرانيا أمس الأحد ، لمناقشة توريد الأسلحة.وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة، إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد النزاع في أوكرانيا.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/سلاح-الجو-الروسي-يضرب-56-منشأة-عسكرية-أوكرانية-بينها-مستودع-مواد-نفطية-1061572983.html

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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا