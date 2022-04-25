https://arabic.sputniknews.com/20220425/موسكو-توضح-موضوع-لقاء-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1061577907.html

موسكو توضح موضوع لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

موسكو توضح موضوع لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، اليوم الاثنين، الموقف الرسمي فيما يخص التحضير للمفاوضات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T11:14+0000

2022-04-25T11:14+0000

2022-04-25T11:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وقال رودنكو لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتم التحضير بعد لمفاوضات بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية: "ليس بعد".في هذا الإطار، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه يمكن عقد اجتماع وجها لوجه لوفدي روسيا وأوكرانيا بمجرد التوصل إلى اتفاقات جوهرية، في حين لا يوجد أي اتفاق.وأوضح أنه "بمجرد أن يكون لدينا اتفاقات هادفة يمكن إجراء تبادل موضوعي للآراء حولها، فسيتم النظر في هذه القضية. ولا يوجد شيء من هذا القبيل حتى الآن".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم لا يحتاجون إلى المفاوضات وأنهم تركوا أنفسهم لمصيرهم.واستضافت إسطنبول، الشهر الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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العالم, روسيا