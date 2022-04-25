https://arabic.sputniknews.com/20220425/نضال-الأحمدية-ترد-على-طوني-خليفة-بعد-أن-كشف-عن-حبه-لها-من-طرف-واحد-1061603567.html

نضال الأحمدية ترد على طوني خليفة بعد أن كشف عن حبه لها من طرف واحد

نضال الأحمدية ترد على طوني خليفة بعد أن كشف عن حبه لها من طرف واحد

ردت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، اليوم الاثنين، على مواطنها، طوني خليفة، ‏بعد أن كشف عن مقلب دبرته له تسبب في غضبه منها.‏ 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T14:48+0000

2022-04-25T14:48+0000

2022-04-25T14:48+0000

رمضان

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اعترف خليفة خلال استضافته، أمس الأحد، في برنامج "العرافة"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "المحور" المصرية، أنه معجب بشدة بنضال الأحمدية، ولكن من طرف واحد.وكشف الإعلامي اللبناني عن مقلب نضال الأحمدية له في قبرص، فبعد أن أخبرها أنه معجب بها، عرضت عليه الصعود معها إلى شقتها، ليوافق، ولكن بعد أن صعد فوجئ أن منزلها يستضيف العديد من المدعوين وليس خاليا كما اعتقد".وردا على اعترافاته، نشرت نضال الأحمدية، تصريحات طوني خليفة المتلفزة بشأنها في برنامج "العرافة"، وكتبت معها: "ولا أهضم من الغالي طوني خليفة الصادق والطيب، الله يسعده مع زوجته المحامية والأم وبنت العائلة والأصول".وأوضحت الأحمدية في نفس منشورها أن "ما حدث كان قبل زواج طوني خليفة وبعد طلاقها".

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