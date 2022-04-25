https://arabic.sputniknews.com/20220425/نيبينزيا-روسيا-تشعر-بخيبة-أمل-لعدم-التعاون-بشأن-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1061607915.html
نيبينزيا: روسيا تشعر "بخيبة أمل" لعدم التعاون بشأن التسوية في الشرق الأوسط
نيبينزيا: روسيا تشعر "بخيبة أمل" لعدم التعاون بشأن التسوية في الشرق الأوسط
قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن روسيا تشعر "بخيبة أمل" لأن الزملاء في الرباعية... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T16:56+0000
2022-04-25T16:56+0000
2022-04-25T16:56+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وقال نيبينزيا: "نعيد تأكيد عزمنا على التعاون مع الشركاء في الرباعية بهدف تحسين كفاءة هذه الصيغة".وأضاف: "نشعر بخيبة أمل لأن زملاءنا في الرباعية يرفضون مرارا وتكرارا التعاون بشأن استئناف عملية التسوية في الشرق الاوسط".ودعا نيبينزيا إلى "تهيئة الظروف" لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأردف نبينزيا: "نحن مقتنعون بضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف لخلق مناخ ملائم للمفاوضات".وأعربت روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في 19 نيسان/أبريل، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى، داعية الجانبين إلى ضبط النفس.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "تعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى".وأضافت: "ما يثير القلق بشكل خاص هو حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفة: "ندعو الجانبين إلى ضبط النفس والنبذ الفوري لأي عمل من أعمال العدوان والاستفزاز، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وحصار المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك الإجراءات التي تقوض الوضع القائم".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-إهانة-كرواتيا-لمواطنينا-لن-تمر-دون-رد-1061606389.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
نيبينزيا: روسيا تشعر "بخيبة أمل" لعدم التعاون بشأن التسوية في الشرق الأوسط
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قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن روسيا تشعر "بخيبة أمل" لأن الزملاء في الرباعية يرفضون التعاون بشأن استئناف عملية التسوية في الشرق الأوسط.
وقال نيبينزيا: "نعيد تأكيد عزمنا على التعاون مع الشركاء في الرباعية بهدف تحسين كفاءة هذه الصيغة".
وأضاف: "نشعر بخيبة أمل لأن زملاءنا في الرباعية يرفضون مرارا وتكرارا التعاون بشأن استئناف عملية التسوية في الشرق الاوسط".
ودعا نيبينزيا إلى "تهيئة الظروف" لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأردف نبينزيا: "نحن مقتنعون بضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف لخلق مناخ ملائم للمفاوضات".
وأعربت روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في 19 نيسان/أبريل، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى، داعية الجانبين إلى ضبط النفس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية
، في بيان: "تعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى".
وأضافت: "ما يثير القلق بشكل خاص هو حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفة: "ندعو الجانبين إلى ضبط النفس والنبذ الفوري لأي عمل من أعمال العدوان والاستفزاز، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وحصار المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك الإجراءات التي تقوض الوضع القائم".