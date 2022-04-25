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وارسو: بولندا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
وارسو: بولندا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
صرح ميشال دورشيك، رئيس مكتب رئيس الحكومة البولندية،على الهواء على محطة الإذاعة Er-em-ef (RMF)، اليوم الاثنين، أن بولندا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T06:39+0000
2022-04-25T06:39+0000
أخبار أوكرانيا
بولندا
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ووفقا له، لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل عمليات التسليم. وقال دفورتشيك: "لكن يجب توضيح أن بولندا هي الدولة التي ترسل معظم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة مباشرة".ذكرت السلطات البولندية، في وقت سابق، أن بولندا زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 7 مليارات زلوتي (1.6 مليار دولار). وقال متحدث باسم الحكومة البولندية: "هذا هو ثمن دعمنا العسكري لأوكرانيا". وأضاف: "نحن الأوائل في فئات معينة من الأسلحة".
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أخبار أوكرانيا, بولندا

وارسو: بولندا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

06:39 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022
منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح ميشال دورشيك، رئيس مكتب رئيس الحكومة البولندية،على الهواء على محطة الإذاعة Er-em-ef (RMF)، اليوم الاثنين، أن بولندا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمداد أوكرانيا بالسلاح.
ووفقا له، لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل عمليات التسليم. وقال دفورتشيك: "لكن يجب توضيح أن بولندا هي الدولة التي ترسل معظم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة مباشرة".
ذكرت السلطات البولندية، في وقت سابق، أن بولندا زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 7 مليارات زلوتي (1.6 مليار دولار). وقال متحدث باسم الحكومة البولندية: "هذا هو ثمن دعمنا العسكري لأوكرانيا". وأضاف: "نحن الأوائل في فئات معينة من الأسلحة".
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