https://arabic.sputniknews.com/20220425/وارسو-بولندا-هي-الدولة-الثانية-بعد-الولايات-المتحدة-من-حيث-إمدادات-الأسلحة-لأوكرانيا-1061571016.html
وارسو: بولندا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
وارسو: بولندا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
صرح ميشال دورشيك، رئيس مكتب رئيس الحكومة البولندية،على الهواء على محطة الإذاعة Er-em-ef (RMF)، اليوم الاثنين، أن بولندا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T06:39+0000
2022-04-25T06:39+0000
2022-04-25T06:39+0000
أخبار أوكرانيا
بولندا
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ووفقا له، لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل عمليات التسليم. وقال دفورتشيك: "لكن يجب توضيح أن بولندا هي الدولة التي ترسل معظم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة مباشرة".ذكرت السلطات البولندية، في وقت سابق، أن بولندا زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 7 مليارات زلوتي (1.6 مليار دولار). وقال متحدث باسم الحكومة البولندية: "هذا هو ثمن دعمنا العسكري لأوكرانيا". وأضاف: "نحن الأوائل في فئات معينة من الأسلحة".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بولندا
وارسو: بولندا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
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صرح ميشال دورشيك، رئيس مكتب رئيس الحكومة البولندية،على الهواء على محطة الإذاعة Er-em-ef (RMF)، اليوم الاثنين، أن بولندا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمداد أوكرانيا بالسلاح.
ووفقا له، لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل عمليات التسليم. وقال دفورتشيك: "لكن يجب توضيح أن بولندا هي الدولة التي ترسل معظم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة مباشرة".
ذكرت السلطات البولندية، في وقت سابق، أن بولندا زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 7 مليارات زلوتي (1.6 مليار دولار). وقال متحدث باسم الحكومة البولندية: "هذا هو ثمن دعمنا العسكري لأوكرانيا". وأضاف: "نحن الأوائل في فئات معينة من الأسلحة".