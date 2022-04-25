https://arabic.sputniknews.com/20220425/والدة-كريس-روك-تخرج-عن-صمتها-ويل-سميث-صفعني-بصفعه-لابني-1061604627.html

والدة كريس روك تخرج عن صمتها: ويل سميث صفعني بصفعه لابني

والدة كريس روك تخرج عن صمتها: ويل سميث صفعني بصفعه لابني

تحدثت روزالي روك، والدة الممثل الكوميدي الأمريكي، كريس روك، لأول مرة، عن ‏واقعة صفع الممثل ويل سميث لابنها على خشبة المسرح، في حفل توزيع جوائز أوسكار لهذا... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T15:00+0000

2022-04-25T15:00+0000

2022-04-25T15:00+0000

مجتمع

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وأكدت في مقابلة مع بيلي جان شو على قناة "WIS-TV"، يوم الجمعة الماضي، أنها ظنت في البداية أن الصفعة تم الإعداد لها بشكل مسبق، لكنها اكتشفت عكس ذلك بعد أن "بدأ سميث في استخدام الألفاظ النابية" تجاه ابنها.وشددت والدة كريس روك: "عندما صفع كريس، صفعنا جميعا، لقد صفعني حقا".وأضافت روزالين روك أنه بعد مشاهدة صفع ابنها على شاشة التلفزيون، اتصلت به وأخبرته أنها فخورة بكيفية تفاعله مع الموقف.وكان ويل سميث فاجأ المشاهدين حول العالم في بث حي ومباشر بصفع كريس روك على خشبة مسرح أوسكار، بعد أن سخر الأخير من رأس جادا بينكيت سميث الأصلع، وهي زوجة سميث، بسبب إصابتها بداء "الثعلبة".وبعد الصفعة، منعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ويل سميث من حضور أحداث الأوسكار لمدة 10 سنوات.وعندما سُئلت عن رأيها في عقوبة الأكاديمية لويل سميث، قالت والدة كريس روك إنها لا تعتقد أنه يجب سحب جائزته منه، وكان من الممكن إخراج الممثل من الحفل دون تعطيل الحدث.ونال ويل سميث في حفل أوسكار الذي أقيم يوم 27 مارس/ آذار الماضي، والذي صفع فيه كريس روك، جائزة "أفضل ممثل رئيسي" عن دوره في فيلم "King Richard".

https://arabic.sputniknews.com/20220424/ويل-سميث-يتواجد-في-الهند-بأول-ظهور-عام-بعد-جدل-صفعه-لكريس-روك-صور-1061537882.html

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