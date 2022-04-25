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https://arabic.sputniknews.com/20220425/وزيرا-الدفاع-والخارجية-الأمريكيان-يزوران-كييف-1061570078.html
وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يزوران كييف
وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يزوران كييف
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T04:41+0000
2022-04-25T04:41+0000
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وذكرت وكالة "فراس برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بلينكن وأوستن زارا كييف، وأعلنا عن عودة الدبلوماسيين الأميركيين تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.وحسب الوكالة، أعلن الوزيران عن حزمة إضافية من المساعدات عسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة، إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا.وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على موسكو ودعم النظام في كييف.
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أخبار أوكرانيا, العالم

وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يزوران كييف

04:41 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وذكرت وكالة "فراس برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بلينكن وأوستن زارا كييف، وأعلنا عن عودة الدبلوماسيين الأميركيين تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وحسب الوكالة، أعلن الوزيران عن حزمة إضافية من المساعدات عسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.

وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة، إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على موسكو ودعم النظام في كييف.
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