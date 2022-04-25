https://arabic.sputniknews.com/20220425/وزير-الخارجية-الأمريكي-يغرد-عن-زيارته-السرية-إلى-أوكرانيا-1061580336.html

وزير الخارجية الأمريكي يغرد عن زيارته السرية إلى أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يغرد عن زيارته السرية إلى أوكرانيا

غرّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن زيارة سرية قام بها مع وزير الدفاع ‏الأمريكي، لويد أوستن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.‏ 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T12:04+0000

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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وكتب بلينكن عبر "تويتر": "شاهدت شجاعة ومرونة الشعب الأوكراني بشكل مباشر خلال زيارتي إلى كييف مع وزير الدفاع، أوستن".وأضاف: "خلال لقائنا مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أكدنا دعمنا الثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا".وقال مسؤول أوكراني كبير، أمس الأحد، إن "اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين قاما برحلة يكتنفها السرية، حيث خطط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحثهما على تقديم المزيد من المساعدة في معركة بلاده ضد روسيا"، وفقا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وبينما التزمت الحكومة الأمريكية الصمت بشأن زيارة بلينكن وأوستن، قال مستشار زيلينسكي في تصريحات أذيعت على التلفزيوني الأوكراني إن الرجلين كانا هناك.وقال أوليكسي أريستوفيتش: "إنهم الآن في كييف يتحدثون إلى الرئيس، ربما يتم تحديد شيء ما فيما يتعلق بكيفية تقديم المساعدة".ولم يتضح، أمس الأحد تحديدا، كيف وصل أنتوني بلينكن ولويد أوستن إلى كييف، حيث مكث الرئيس الأوكراني منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكان أنتوني بلينكن هو آخر مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور أوكرانيا، عندما ذهب إلى هناك في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.وأغلقت أمريكا سفارتها في كييف يوم 14 فبراير/ شباط الماضي، وسرعان ما غادر دبلوماسيوها البلاد.

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