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وزير الخارجية العراقي يكشف عن مذكرة تفاهم من 10 بنود بين إيران والسعودية

وزير الخارجية العراقي يكشف عن مذكرة تفاهم من 10 بنود بين إيران والسعودية

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، تفاصيل اللقاء الإيراني السعودي الأخير في بغداد. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T15:29+0000

2022-04-25T15:29+0000

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وقال حسين، في تصريحات نقلتها الفرات نيوز، إن "اللقاء الإيراني السعودي الأخير في بغداد كان أمنيا بحضور مسؤولين رفيعي المستوى"، مشيرا إلى أن "الجانبين توصلا لاتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط".وأضاف أن "الحوار السعودي الإيراني في بغداد تناول موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وتم الاتفاق على إجراء الجولة القادمة من الحوار على المستوى الدبلوماسي"، مؤكدا أن "وفدا إيرانيا سيزور العراق بعد العيد لمناقشة العديد من القضايا ولا سيما الأمنية".وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ‎عباس زاده مشكيني، عن انعقاد جولة خامسة من الحوار الإيراني السعودي في العراق، وقال إن "الجولة الخامسة كانت إيجابية حسب التقديرات الأولية".وأضافت: "لقد عُقدت على مستوى جيد، ووفقاً لآخر المعلومات، كانت الانطباعات بناءة جدا"، متابعا: "طهران ترغب دائما في أخذ زمام المبادرة في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة ولعب دور حكيم، دون النظر إلى الخلف"، وفق وصفه.وأشاد بجهود عمان والعراق لتوفير الأرضية المناسبة لبدء المحادثات بين إيران والسعودية، مؤكدا أن "إيران ستواصل الحوار الإيراني السعودي حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، لأن تعزيز العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة سياسياً وثقافياً واقتصادياً".وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/لم-تصل-بعد-لمرحلة-الحوار-السياسي-الحقيقي-إيران-تعلق-على-جلسة-المفاوضات-الجديدة-مع-السعودية-1061603092.html

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