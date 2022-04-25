https://arabic.sputniknews.com/20220425/وفاة-أكبر-شخص-في-العالم-سيدة-تبلغ-119-عاما-وهذا-روتينها-اليومي-1061574234.html

وفاة أكبر شخص في العالم... سيدة تبلغ 119 عاما وهذا روتينها اليومي

وفاة أكبر شخص في العالم... سيدة تبلغ 119 عاما وهذا روتينها اليومي

قال مسؤولون يابانيون، اليوم الاثنين، إن امرأة – تعتبر رسميا أكبر شخص معمر في العالم - توفيت عن عمر يناهز 119 عاما. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T09:06+0000

2022-04-25T09:06+0000

2022-04-25T09:06+0000

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ولدت كين تاناكا في 2 يناير/ كانون الثاني 1903 في منطقة فوكوكا الجنوبية الغربية باليابان، وكانت تتمتع بصحة جيدة نسبيا حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين، حيث كانت تستمتع بألعاب الطاولة وحل مسائل الرياضيات والمشروبات الغازية والشوكولاتة.في سنوات شبابها، أدارت تاناكا العديد من الأعمال بما في ذلك متجر للنودلز ومتجر لكعكة الأرز، وتزوجت هيديو تاناكا قبل قرن من الزمان في عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت الخامس، بحسب وكالة "فرانس برس".خططت السيدة لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021، لكن الوباء منعها من القيام بذلك.عندما حددتها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر معمرة على قيد الحياة في عام 2019، سُئلت عن اللحظة التي كانت فيها أكثر سعادة في الحياة، وكان جوابها: "الآن".روتينها اليومي في ذلك الوقت اشتمل على؛ الاستيقاظ في السادسة صباحا، وتقضي فترات بعد الظهر في دراسة الرياضيات وممارسة فن الخط.قالت موسوعة "غينيس": "إحدى وسائل التسلية المفضلة لدى كين هي لعبة أوتيللو، وأصبحت خبيرة في لعبة اللوح الكلاسيكية، وغالبا ما تتفوق على العاملين في الدار".يوجد في اليابان أكبر عدد من السكان المسنين في العالم، وفقا لبيانات البنك الدولي، حيث يبلغ عمر نحو 28% من السكان 65 عاما أو أكثر.أكبر شخص معمر على الإطلاق جرى التحقق منها بواسطة "غينيس"، كان الفرنسية جين لويز كالمينت، التي توفيت عن عمر يناهز 122 عاما و164 يوما في عام 1997.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/رجل-معمر-في-سن-101-عام-يكشف-عن-سر-غير-متوقع-للعيش-الطويل-1061198898.html

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