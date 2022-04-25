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https://arabic.sputniknews.com/20220425/يستمر-4-ساعات-كسوف-جزئي-للشمس-في-هذا-الموعد-1061605879.html
يستمر 4 ساعات… كسوف جزئي للشمس في هذا الموعد
يستمر 4 ساعات… كسوف جزئي للشمس في هذا الموعد
يشهد العالم كسوفا جزئيا للشمس، السبت المقبل، من المتوقع أن يتم رؤيته في جنوب أمريكا الجنوبية وغربها، بينما لن يتم رصده في المنطقة العربية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:46+0000
2022-04-25T15:46+0000
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وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، الذي أوضح أن هذا الكسوف يتبعه خسوف كلي للقمر في الـ 16 من مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "الدستور المصرية"، اليوم الاثنين.وأوضح القاضي أنه بينما سيكون كسوف الشمس غير مرئي في مصر، فإن خسوف القمر يمكن رصد بعض مراحله.وعن الأماكن التي يمكن رصد كسوف الشمس به أوضح رئيس معهد الفلك المصري إنها تشمل:وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن القمر سيغطي نحو 64 في المئة من قرص الشمس عند ذروة الكسوف الجزئي.وبحسب تقديرات خبراء الفلك فإن كسوف الشمس المقبل سيبدأ في الـ 8 و45 دقيقة و12 ثانية مساء السبت، ويستمر 3 ساعات و54 دقيقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الكسوف-الشمسي-الكلي-الوحيد-لهذا-العام-يبدأ-في-القطب-الجنوبي-فيديو-1053531925.html
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منوعات, أخبار العالم الآن

يستمر 4 ساعات… كسوف جزئي للشمس في هذا الموعد

15:46 GMT 25.04.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thuطائر يحلق على خلفية كسوف الشمس الحلقي النادر في ميانمار 26 ديسمبر 2019
طائر يحلق على خلفية كسوف الشمس الحلقي النادر في ميانمار 26 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
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يشهد العالم كسوفا جزئيا للشمس، السبت المقبل، من المتوقع أن يتم رؤيته في جنوب أمريكا الجنوبية وغربها، بينما لن يتم رصده في المنطقة العربية.
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، الذي أوضح أن هذا الكسوف يتبعه خسوف كلي للقمر في الـ 16 من مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "الدستور المصرية"، اليوم الاثنين.
وأوضح القاضي أنه بينما سيكون كسوف الشمس غير مرئي في مصر، فإن خسوف القمر يمكن رصد بعض مراحله.
وعن الأماكن التي يمكن رصد كسوف الشمس به أوضح رئيس معهد الفلك المصري إنها تشمل:
جنوب وغرب أمريكا الجنوبية
المحيط الباسفيكي
المحيط الأطلنطي
جزء من القارة القطبية الجنوبية
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن القمر سيغطي نحو 64 في المئة من قرص الشمس عند ذروة الكسوف الجزئي.
كسوف الشمس في 2 يوليو/ تموز 2019، مأخوذ من المرصد في تشيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لهذا العام يبدأ في القطب الجنوبي.. فيديو
4 ديسمبر 2021, 07:04 GMT
وبحسب تقديرات خبراء الفلك فإن كسوف الشمس المقبل سيبدأ في الـ 8 و45 دقيقة و12 ثانية مساء السبت، ويستمر 3 ساعات و54 دقيقة.
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