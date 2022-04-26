https://arabic.sputniknews.com/20220426/ألمانيا-تحذر-من-أكبر-أزمة-في-تاريخ-العالم-عام-2023-1061616964.html
ألمانيا تحذر من أكبر أزمة في تاريخ العالم عام 2023
ألمانيا تحذر من أكبر أزمة في تاريخ العالم عام 2023
وفقًا لمقال نُشر في الصحيفة الألمانية "كومباكت"، فإن تعطل سلاسل التوريد بسبب الأزمة الأوكرانية سيؤدي إلى نقص في الأسمدة وحرمان المزارعين من القدرة على إنتاج... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T06:49+0000
2022-04-26T06:49+0000
2022-04-26T06:49+0000
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اقتصاد
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ونقلت الصحيفة عن ماتياس بيرنينجر، رئيس قسم في شركة "باير إيه جي"، وهي شركة كيميائية وأدوية متعددة الجنسيات، قوله "العام المقبل سنواجه واحدة من أكبر أزمات الغذاء في تاريخ البشرية".ويشاركه في وجهة نظره الاقتصادي الألماني ماتين كايم، الذي يرى أن المجاعة العالمية يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى مائة مليون شخص.وفقًا لرئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، فإن نقص الغذاء سيؤدي إلى تدفقات هجرة واسعة النطاق، والتي في ظلها ستبدو أزمة عام 2015 بمثابة نزهة صيفية.تعتبر مصانع سماد البوتاس في جبال الأورال وبيلاروسيا، التي تخضع الآن للعقوبات الغربية، ذات أهمية خاصة للبلدان الأوروبية. كبديل، يُقترح استخدام الأسمدة النيتروجينية، ولكن كما تكتب الصحيفة، نظرًا لارتفاع أسعار الغاز، لا يمكن إنتاجها بأسعار معقولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, اقتصاد
ألمانيا تحذر من أكبر أزمة في تاريخ العالم عام 2023
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وفقًا لمقال نُشر في الصحيفة الألمانية "كومباكت"، فإن تعطل سلاسل التوريد بسبب الأزمة الأوكرانية سيؤدي إلى نقص في الأسمدة وحرمان المزارعين من القدرة على إنتاج محاصيل كافية.
ونقلت الصحيفة عن ماتياس بيرنينجر، رئيس قسم في شركة "باير إيه جي"، وهي شركة كيميائية وأدوية متعددة الجنسيات، قوله "العام المقبل سنواجه واحدة من أكبر أزمات الغذاء في تاريخ البشرية
".
ويشاركه في وجهة نظره الاقتصادي الألماني ماتين كايم، الذي يرى أن المجاعة العالمية يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى مائة مليون شخص.
وفقًا لرئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، فإن نقص الغذاء سيؤدي إلى تدفقات هجرة واسعة النطاق، والتي في ظلها ستبدو أزمة عام 2015 بمثابة نزهة صيفية.
تعتبر مصانع سماد البوتاس في جبال الأورال وبيلاروسيا، التي تخضع الآن للعقوبات الغربية، ذات أهمية خاصة للبلدان الأوروبية. كبديل، يُقترح استخدام الأسمدة النيتروجينية، ولكن كما تكتب الصحيفة، نظرًا لارتفاع أسعار الغاز، لا يمكن إنتاجها بأسعار معقولة.