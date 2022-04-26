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https://arabic.sputniknews.com/20220426/ألمانيا-تنوي-تسليم-دبابات-إلى-أوكرانيا-1061618018.html
ألمانيا تنوي تسليم دبابات إلى أوكرانيا
ألمانيا تنوي تسليم دبابات إلى أوكرانيا
قال مصدر حكومي ألماني إن بلاده ستسمح بتسليم أوكرانيا دبابات. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:36+0000
2022-04-26T07:36+0000
أخبار ألمانيا
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واعتبر المصدر أن هذا التحول بتسليم أوكرانيا دبابات، سيكون تغيرا واضحا في دعم ألمانيا العسكري الحذر لكييف. وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس"، أن التأكيد على هذه المعلومات سيتم إعلانه في اجتماع دولي لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية، اليوم الثلاثاء.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار ألمانيا

ألمانيا تنوي تسليم دبابات إلى أوكرانيا

07:36 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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قال مصدر حكومي ألماني إن بلاده ستسمح بتسليم أوكرانيا دبابات.
واعتبر المصدر أن هذا التحول بتسليم أوكرانيا دبابات، سيكون تغيرا واضحا في دعم ألمانيا العسكري الحذر لكييف.
وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس"، أن التأكيد على هذه المعلومات سيتم إعلانه في اجتماع دولي لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية، اليوم الثلاثاء.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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