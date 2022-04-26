https://arabic.sputniknews.com/20220426/أمريكا-تطلق-مجموعة-اتصال-بشأن-أوكرانيا-وتقول-إن-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-1061643430.html
أمريكا تطلق مجموعة اتصال بشأن أوكرانيا وتقول إن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة"
أمريكا تطلق مجموعة اتصال بشأن أوكرانيا وتقول إن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة"
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، تحويل الاجتماع الأمني الذي انعقد في ألمانيا اليوم بمشاركة نحو 40 دولة إلى مجموعة اتصال تنعقد شهريا... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:25+0000
2022-04-26T16:25+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أوستن في مؤتمر صحفي من قاعدة عسكرية في ألمانيا: "أود أن أعلن أن اجتماع اليوم سوف يصبح مجموعة اتصال شهرية بشأن الدفاع عن النفس في أوكرانيا".وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "ستكون مجموعة الاتصال وسيلة للدول ذات النوايا الحسنة لتكثيف الجهود وتنسيق المساعدة والتركيز على الفوز في معركة اليوم والصراعات القادمة".وتابع أن المشاركين عقدوا "جلسة مهمة" اليوم للدعم طويل الأمد للقدرات الدفاعية لأوكرانيا، مضيفا: "العمل الذي حققناه في فتره زمنية قصيرة أحدث فرقا كبيرا في الميدان، والأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا".قبل أيام، زار أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاصمة الأوكرانية كييف حيث التقيا فلاديمير زيلينسكي يوم الأحدـ واتفقا على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.قدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا.وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على موسكو ودعم النظام في كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/زيلينسكي-يضع-الإدارة-الأمريكية-في-موقف-محرج-1061627680.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تطلق مجموعة اتصال بشأن أوكرانيا وتقول إن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة"
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، تحويل الاجتماع الأمني الذي انعقد في ألمانيا اليوم بمشاركة نحو 40 دولة إلى مجموعة اتصال تنعقد شهريا لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال أوستن في مؤتمر صحفي من قاعدة عسكرية في ألمانيا: "أود أن أعلن أن اجتماع اليوم سوف يصبح مجموعة اتصال شهرية بشأن الدفاع عن النفس في أوكرانيا".
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي
: "ستكون مجموعة الاتصال وسيلة للدول ذات النوايا الحسنة لتكثيف الجهود وتنسيق المساعدة والتركيز على الفوز في معركة اليوم والصراعات القادمة".
وتابع أن المشاركين عقدوا "جلسة مهمة" اليوم للدعم طويل الأمد للقدرات الدفاعية لأوكرانيا، مضيفا: "العمل الذي حققناه في فتره زمنية قصيرة أحدث فرقا كبيرا في الميدان، والأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا".
قبل أيام، زار أوستن ووزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن العاصمة الأوكرانية كييف حيث التقيا فلاديمير زيلينسكي يوم الأحدـ واتفقا على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.
قدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا.
وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على موسكو ودعم النظام في كييف.