https://arabic.sputniknews.com/20220426/أنصار-الله-تتحدث-عن-مؤامرة-واتفاق-رسمي-مع-دول-التحالف-العربي-لتسليم-اليمن-إلى-العدو-الصهيوني-1061617139.html

"أنصار الله" تتحدث عن مؤامرة واتفاق رسمي مع دول التحالف العربي لتسليم اليمن إلى "العدو الصهيوني"

"أنصار الله" تتحدث عن مؤامرة واتفاق رسمي مع دول التحالف العربي لتسليم اليمن إلى "العدو الصهيوني"

أكد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، والتابعة لجماعة "أنصار الله" اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجاهزية للسلام المنصف والعادل والتصدي في الوقت... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T07:04+0000

2022-04-26T07:04+0000

2022-04-26T07:04+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

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وأشار العاطفي إلى أن "القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بالهدنة رغم الخروقات المتواصلة لقوى العدوان"، قائلا: "قواتنا ملتزمة بالهدنة لأننا نثق بقيادتنا وملتزمون بما يصدر عنها من توجيهات"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.وأضاف: "نحن على إطلاع بحجم خروقات قوى العدوان على اليمن ومن يقاتل معهم منذ بداية الهدنة وهم بالمئات ونحن نتوقع ذلك منهم وليس أمراً غريباً أو مفاجئاً لنا".وأوضح، أنه "لو كانت قوى العدوان صادقة لفتحت مطار صنعاء الدولي لسفر المرضى ولما اعترضت على السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وكلها جوانب إنسانية بحتة"، لافتا إلى أنه "وبحكم المسؤولية وتبرئة للذمة يجب الكشف للشعب اليمني عن حقائق ما يجري في المحافظات المحتلة من قبل تحالف العدوان".وقال العاطفي إن "هناك مؤامرة واتفاق رسمي مع دول تحالف العدوان لتسليم اليمن للعدو الصهيوني ولمن يقف وراءهم من الدول الغربية مقابل بعض المطالب"، داعيا "أحرار الشعب اليمني في الداخل والخارج ألا يشاركوا في هذه المؤامرة وألا يهتزوا أمام الطغاة والمستكبرين وسيكون النصر حليفنا".واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ نحو ألفي خرق لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ الإعلان عن سريانها مطلع أبريل/نيسان الجاري.وقالت القوات المسلحة اليمنية عبر مركزها الإعلامي على "تويتر": رصدنا ارتكاب مليشيا الحوثي 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج".في المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين رصد 95 خرقا نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، والجيش اليمني للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/الحكومة-اليمنية-تتهم-جماعة-أنصار-الله-بتنفيذ-1924-خرقا-لهدنة-الأمم-المتحدة-منذ-سريانها-1061614215.html

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